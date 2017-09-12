Полежаев считает, что россияне вернулись в «совок»

Бывший глава региона в откровенном интервью «Деловому Омску» оценил активность и влиятельность прессы и отметил политическую стагнацию последних лет, сделавшую население менее дерзким и более послушным, но лишившим того духа перемен, который возник в нестабильных 90-х годах.

Полежаев скептически оценил активность прессы и отметил, что нынешний стиль управления страной не подразумевает реального деления на ветви власти, хотя формально их сохраняет.

Леонид Полежаев, экс-губернатор Омской области:

— Тот тип государственного управления, который сложился в России, в принципе исключает и вторую, и третью ветви власти, не говоря уж о четвертой. Титул «четвертой власти» — это, скорее, почетный знак, присвоенный вам для вашего же успокоения. Причем я уверен, это касается не только России, но и демократических стран Запада.

Полежаев отметил, что пресса на Западе также не свободна, так как крупные издания там часто принадлежат корпорациям, связанным с государственной политикой. Поэтому любой вброс критики или компромата преследует определенную цель и, скорее, является исключением.

— А то, что там кому-то дают тявкнуть, это не означает, что пресса свободна. Скорее, стоит задать вопрос, почему дали тявкнуть? — заявил экс-губернатор. — Современная российская пресса выросла из 90-х. Тогда страна лихо устремилась в революцию. Людям некогда было задуматься о создании важных общественных институтов, все бросились делить собственность. Поэтому неудивительно, что такой взбудораженный в 90-е годы народ через 10 лет оказался брошенным, лег под государство, снова вернулся в совок. И даже сам этого не заметил.

Полежаев напомнил про цикличность истории и отметил, что аналогичная история произошла с Россией в 1917 году. И процитировал при этом Набокова, сказавшего о том, что «у русских интересная судьба: они периодически сходят с ума, а потом снова возвращаются в стойло».