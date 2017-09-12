Полежаев считает, что россияне вернулись в «совок»
Первый губернатор Омской области продемонстрировал удивительную тягу к интернету и негативно оценил то, что население вновь «легло» под государство.
Первый губернатор Омской области продемонстрировал удивительную тягу к интернету и негативно оценил то, что население вновь «легло» под государство.
Бывший глава региона в откровенном интервью «Деловому Омску» оценил активность и влиятельность прессы и отметил политическую стагнацию последних лет, сделавшую население менее дерзким и более послушным, но лишившим того духа перемен, который возник в нестабильных 90-х годах.
Полежаев скептически оценил активность прессы и отметил, что нынешний стиль управления страной не подразумевает реального деления на ветви власти, хотя формально их сохраняет.
Леонид Полежаев,
— Тот тип государственного управления, который сложился в России, в принципе исключает и вторую, и третью ветви власти, не говоря уж о четвертой. Титул «четвертой власти» — это, скорее, почетный знак, присвоенный вам для вашего же успокоения. Причем я уверен, это касается не только России, но и демократических стран Запада.
Полежаев отметил, что пресса на Западе также не свободна, так как крупные издания там часто принадлежат корпорациям, связанным с государственной политикой. Поэтому любой вброс критики или компромата преследует определенную цель и, скорее, является исключением.
— А то, что там
Полежаев напомнил про цикличность истории и отметил, что аналогичная история произошла с Россией в 1917 году. И процитировал при этом Набокова, сказавшего о том, что «у русских интересная судьба: они периодически сходят с ума, а потом снова возвращаются в стойло».
По мнению бывшего главы региона, десять лет — это слишком короткий срок для создания серьезных общественных институтов. Поэтому пресса сейчас просто является инструментом общения государства с обществом, а характер этих отношений определяет само государство.