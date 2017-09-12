Три «тёмные лошадки» и 11 кандидатов: ЦИК Татарии формирует новый состав

Комитет Госсовета Татарии по государственному строительству и местному самоуправлению на заседании 12 сентября рассмотрит предложение по 10 кандидатурам в новый состав Центризбиркома РТ.

Среди заявленных кандидатов от Госсовета не оказалось экс-главы Нацбанка региона Мидхата Шагиахметова, которого на сегодня называют одним из самых вероятных претендентов на кресло председателя. Ранее его выдвинул ЦИК РФ. Но это связано с тем, что по действующему республиканскому закону одного из кандидатов ЦИК РФ должен назначить глава республики.

С учётом Шагиахметова из 14 необходимых членов комиссии региона пока определены лишь 11, три остаются «тёмными лошадками». Это кандидаты от главы республики, который также имеет право на свои предложения, но пока их не внёс.

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Вероятно, что Рустам Минниханов представит их уже непосредственно на следующем заседании Госсовета РТ, которое намечено на 21 сентября. Глава Татарии выступит на нём с ежегодным посланием к Госсовету РТ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, полномочия действующего состава Центризбиркома РТ истекают в сентябре 2017 года. Своего главу комиссия уже «потеряла»: Экзам Губайдуллин 10 сентября избрался в депутаты Совета Большешемякинского сельского поселения Тетюшского района Татарии по одномандатному избирательному округу № 4. Новая «должность» станет для него проходной на пути к креслу главы Совета муниципальных образований республики.

До сегодняшнего дня были известны лишь четыре претендента в новый состав: вышеупомянутый Мидхат Шагиахметов, которого при выдвижении ЦИК РФ заявил, как временно безработного, министр юстиции республики Рустем Загидуллин, действующий секретарь избирательной комиссии Надежда Борисова и начальник организационного управления исполкома Казани Ольга Воронова.

Отметим, в новом составе Центризбиркома Татарии из предыдущего пока предполагается только один участник — Надежда Борисова.

На заседании профильного комитета Госсовета Татарии 12 сентября будут представлены ещё семь человек.

От Набережных Челнов выдвинут начальник правового управления исполкома Ленар Ахметзянов. Региональное отделение КПРФ предложило в состав избирательной комиссии директора ООО «Управляющая компания «Уныш» Альфреда Валиева. От президиума генерального совета партии «Единая Россия» представлена кандидатура начальника отдела партийного строительства аппарата регионального исполнительного комитета Светланы Гиниатуллиной. Высший совет ЛДПР предложил временно не работающего Андрея Кудряшова. Данный кандидат имеет высшее образование по квалификации «теплоэнергетика и теплотехника». Региональный совет партии «Яблоко» выдвинул программиста ООО «Системотехника» Дмитрия Первухина. Директор школы Люция Фаттыхова — кандидат от Совета Арского муниципального района республики, а начальника юридического отдела МУП «Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Нижнекамска» Марата Шагивалиева предложило региональное отделение партии «Патриоты России».