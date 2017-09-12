Паспорт регионального проекта по оздоровлению Волги будет разработан в Нижегородской области к ноябрю 2017 года
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По словам Дряхлова, главный фактор, негативно влияющий на состояние Волги, — сброс неочищенных сточных вод, поэтому и основные мероприятия направлены на сокращение сброса. Письмо о согласовании нижегородского проекта уже направлено в минприроды РФ.
Кроме федерального проекта, в субъектах федерации бассейна Волги будут разрабатываться и региональные проекты, паспорта которых должны быть подготовлены к ноябрю 2017 года.
Как сообщалось ранее, более 250 млрд. рублей составляет бюджет приоритетного федерального проекта по оздоровлению Волги.
Профильным региональным министерствам необходимо провести серьезную аналитическую работу, чтобы сформировать список возможных участников проекта, который рассчитан до 2025 года. В региональном правительстве уже создана рабочая группа, которая займется оценкой состояния очистных сооружений.