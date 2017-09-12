Паспорт регионального проекта по оздоровлению Волги будет разработан в Нижегородской области к ноябрю 2017 года

Источник: РИА "Новости"

По словам Дряхлова, главный фактор, негативно влияющий на состояние Волги, — сброс неочищенных сточных вод, поэтому и основные мероприятия направлены на сокращение сброса. Письмо о согласовании нижегородского проекта уже направлено в минприроды РФ.

Кроме федерального проекта, в субъектах федерации бассейна Волги будут разрабатываться и региональные проекты, паспорта которых должны быть подготовлены к ноябрю 2017 года.

Как сообщалось ранее, более 250 млрд. рублей составляет бюджет приоритетного федерального проекта по оздоровлению Волги.