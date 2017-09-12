Социологи сообщили, что более 80% избирателей Москвы знали о выборах 10 сентября

«82% москвичей ответили утвердительно на вопрос, знали ли они заранее о том, что 10 сентября в городе состоятся такие выборы. Среди пользователей интернета этот показатель составил 83%, непользователей — 77%», — сообщается в отчете ЦПТ.
На вопрос «а приняли ли они сами участие в голосовании?» положительно ответили 25%. При этом явка на прошедших выборах составила менее 15%.
Превышение положительных ответов над реальной явкой социологи связывают с двумя факторами. Во-первых, люди чаще сообщают о социально одобряемом поведении, даже если они не делали того, о чем говорят. Во-вторых, широкое обсуждение выборов заставило многих пожалеть о том, что они не участвовали в голосовании.