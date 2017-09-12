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11:16 (мск), источник: Ведомости

Социологи сообщили, что более 80% избирателей Москвы знали о выборах 10 сентября

Более 80% избирателей Москвы были проинформированы о выборах муниципальных депутатов 10 сентября, сообщается в распространенном аналитическом отчете по результатам соцопроса Центра политических технологий (ЦПТ).

Источник: Reuters

«82% москвичей ответили утвердительно на вопрос, знали ли они заранее о том, что 10 сентября в городе состоятся такие выборы. Среди пользователей интернета этот показатель составил 83%, непользователей — 77%», — сообщается в отчете ЦПТ.

На вопрос «а приняли ли они сами участие в голосовании?» положительно ответили 25%. При этом явка на прошедших выборах составила менее 15%.

Превышение положительных ответов над реальной явкой социологи связывают с двумя факторами. Во-первых, люди чаще сообщают о социально одобряемом поведении, даже если они не делали того, о чем говорят. Во-вторых, широкое обсуждение выборов заставило многих пожалеть о том, что они не участвовали в голосовании.

После выборов: оппозиционеров впечатлили собственные результаты
Во время загрузки произошла ошибка.
05:57 (мск)© Ньюстюб
1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Любовь Севостьянова
Широкое обсуждение выборов заставило многих пожалеть о том, что они не участвовали в голосовании. Люди одно говорят и делают, а они все свое гнут.
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