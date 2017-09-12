Социологи сообщили, что более 80% избирателей Москвы знали о выборах 10 сентября

Источник: Reuters

«82% москвичей ответили утвердительно на вопрос, знали ли они заранее о том, что 10 сентября в городе состоятся такие выборы. Среди пользователей интернета этот показатель составил 83%, непользователей — 77%», — сообщается в отчете ЦПТ.

На вопрос «а приняли ли они сами участие в голосовании?» положительно ответили 25%. При этом явка на прошедших выборах составила менее 15%.