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11:10 (мск), источник: РИА Новости

Дипслужба ЕС запустила сайт для информационного противодействия России

БРЮССЕЛЬ, 12 сен — РИА Новости, Александр Шишло. Внешнеполитическая служба Евросоюза в рамках кампании «ЕС против дезинформации» со вторника запустила сайт на английском, немецком и русском языках.

Как отмечается в сопроводительной информации, сайт создан в рамках кампании, «направленной на улучшение прогнозирования, рассмотрения и реагирования на прокремлевскую дезинформацию».

Кампания «ЕС против дезинформации» организована оперативной рабочей группой по стратегическим коммуникациям East StratCom Task Force. Данная группа была создана решением глав государств и правительств ЕС в марте 2015 года для «противодействия российским дезинформационным кампаниям», сообщается на сайте.

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В последнее время тема информационной борьбы с российскими СМИ стала довольно часто звучать на Западе. В ноябре прошлого года Европарламент принял резолюцию под названием «Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон».

В документе, ряд положений которого граничит с предложением ввести цензуру в отношении российских СМИ, утверждалось, что Россия якобы оказывает финансовую поддержку оппозиционным политическим партиям и организациям в странах-членах ЕС, а также использует фактор двусторонних межгосударственных отношений для разобщения членов сообщества.

В качестве основных информационных угроз Евросоюзу и его партнерам в Восточной Европе в резолюции называются агентство Sputnik, телеканал RT, фонд «Русский мир» и подведомственное российскому МИД федеральное агентство «Россотрудничество».

Президент России Владимир Путин, комментируя принятие данной резолюции, поздравил журналистов RT и Sputnik с результативной работой. При этом он отметил, что данный документ свидетельствует об очевидной деградации представлений о демократии в западном обществе. По словам Путина, он рассчитывает на торжество здравого смысла и надеется, что реальных ограничений для российских СМИ не будет.

4 комментарияк этой статье
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Комментарии4
Комментарии
4
Эдуард Иванов
Кто пишет правду? Не знаю. Но если верить европейским СМИ то в Крыму сейчас голод и людоедство, в Алеппо погибли все мирные жители, а Вторую Мировую Войну...
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