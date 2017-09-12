Дипслужба ЕС запустила сайт для информационного противодействия России

Как отмечается в сопроводительной информации, сайт создан в рамках кампании, «направленной на улучшение прогнозирования, рассмотрения и реагирования на прокремлевскую дезинформацию».

Кампания «ЕС против дезинформации» организована оперативной рабочей группой по стратегическим коммуникациям East StratCom Task Force. Данная группа была создана решением глав государств и правительств ЕС в марте 2015 года для «противодействия российским дезинформационным кампаниям», сообщается на сайте.

В последнее время тема информационной борьбы с российскими СМИ стала довольно часто звучать на Западе. В ноябре прошлого года Европарламент принял резолюцию под названием «Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон».

В документе, ряд положений которого граничит с предложением ввести цензуру в отношении российских СМИ, утверждалось, что Россия якобы оказывает финансовую поддержку оппозиционным политическим партиям и организациям в странах-членах ЕС, а также использует фактор двусторонних межгосударственных отношений для разобщения членов сообщества.

В качестве основных информационных угроз Евросоюзу и его партнерам в Восточной Европе в резолюции называются агентство Sputnik, телеканал RT, фонд «Русский мир» и подведомственное российскому МИД федеральное агентство «Россотрудничество».