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11:20 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Депутаты свердловского ЗакСо выйдут с каникул 18 сентября

Первое осеннее заседание — 26 числа.

Источник: УралИнформБюро

Депутаты свердловского Законодательного Собрания проведут первое заседание осенней сессии 26 сентября. Об этом «Уралинформбюро» рассказали сами парламентарии.

С 18 по 21 сентября, перед началом осенней сессии регионального Заксобрания, начнут работу комитеты и комиссии, входящие в его состав. К этому времени должны вернуться из отпуска и появиться в своих рабочих кабинетах все свердловские депутаты.

В Госдуме к написанию и обсуждению новых законопроектов народные избранники приступят 13 сентября.

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