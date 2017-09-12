Депутаты свердловского ЗакСо выйдут с каникул 18 сентября
Первое осеннее заседание — 26 числа.
Первое осеннее заседание — 26 числа.
Депутаты свердловского Законодательного Собрания проведут первое заседание осенней сессии 26 сентября. Об этом «Уралинформбюро» рассказали сами парламентарии.
С 18 по 21 сентября, перед началом осенней сессии регионального Заксобрания, начнут работу комитеты и комиссии, входящие в его состав. К этому времени должны вернуться из отпуска и появиться в своих рабочих кабинетах все свердловские депутаты.
В Госдуме к написанию и обсуждению новых законопроектов народные избранники приступят 13 сентября.