Овсянников просит правительство РФ значительно увеличить бюджет Севастополя

«Бюджет мы сформировали… Его параметры очень большие. Сейчас предстоит большая работа. На этой и на следующей неделе я поеду в Москву, чтобы все эти цифры закрепить, там без ФЦП за 30 млрд рублей в год. У нас сейчас с ФЦП такая сумма получается», — отметил Овсянников.
Врио губернатора Севастополя подчеркнул, что перед правительством города стоит задача подготовить бюджет, который город сможет исполнить. «2015 и 2016 год бюджет в полном объеме не исполнялся. 2015 год (бюджет) был 23 млрд рублей, исполнен на 18 млрд рублей. 2016 год — 32 млрд рублей, исполнено на 25,3 млрд рублей. Эта дельта, которая не выразилась в отремонтированных зданиях, учреждениях, дорогах, в оснащении наших социальных учреждений. Это недовыполненная работа предыдущих лет», — подчеркнул врио губернатора.
Проект бюджета Севастополя был направлен для ознакомления в правительство РФ в пятницу, 8 сентября.