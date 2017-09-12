Овсянников просит правительство РФ значительно увеличить бюджет Севастополя

«Бюджет мы сформировали… Его параметры очень большие. Сейчас предстоит большая работа. На этой и на следующей неделе я поеду в Москву, чтобы все эти цифры закрепить, там без ФЦП за 30 млрд рублей в год. У нас сейчас с ФЦП такая сумма получается», — отметил Овсянников.