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11:16 (мск), источник: РИА Крым

Овсянников просит правительство РФ значительно увеличить бюджет Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 сен — РИА Новости (Крым). Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников на этой неделе поедет в Москву, чтобы обсудить с правительством РФ бюджет города на ближайшие три года. Как рассказал журналистам глава города, объем бюджета значительно превысит показатели прошлых лет.

«Бюджет мы сформировали… Его параметры очень большие. Сейчас предстоит большая работа. На этой и на следующей неделе я поеду в Москву, чтобы все эти цифры закрепить, там без ФЦП за 30 млрд рублей в год. У нас сейчас с ФЦП такая сумма получается», — отметил Овсянников.

Врио губернатора Севастополя подчеркнул, что перед правительством города стоит задача подготовить бюджет, который город сможет исполнить. «2015 и 2016 год бюджет в полном объеме не исполнялся. 2015 год (бюджет) был 23 млрд рублей, исполнен на 18 млрд рублей. 2016 год — 32 млрд рублей, исполнено на 25,3 млрд рублей. Эта дельта, которая не выразилась в отремонтированных зданиях, учреждениях, дорогах, в оснащении наших социальных учреждений. Это недовыполненная работа предыдущих лет», — подчеркнул врио губернатора.

Проект бюджета Севастополя был направлен для ознакомления в правительство РФ в пятницу, 8 сентября.

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