Андрей Бочаров поставил новые задачи по освоению территории рядом с Детско-юношеским центром

Источник: РИАЦ

На нём были поставлены новые задачи по дальнейшему развитию территории, расположенной рядом с ГДЮЦ.

В ходе осмотра площадки губернатору было доложено, что работы выполнены в среднем на 85 процентов. Близится к окончанию реставрация художественного фасада. Заменены поврежденные участки плит из природного камня, выполнена их очистка. Тот же материал использован и в отделке подпорных стен центра, расположенных по всему периметру сооружения и отреставрированных уже на 80 процентов.

Выполняя поставленную губернатором задачу, строители стараются максимально сохранить прежний внешний вид уникального здания, но внутренняя его «начинка» обновляется самым кардинальным образом.

— Мы строим дворец для детей, который будет крупнейшим в ЮФО, а, может быть, и во всей России Андрей Бочаров

— Для детей — всё лучшее, а потому это здание, оборудование в нём должны отвечать самым высоким стандартам.

По словам главного инженера строительного управления Алексея Колпакова, продолжается комплекс мероприятий по монтажу современных систем жизнеобеспечения здания: вентиляции, дымоудаления, пожарной сигнализации, пожаротушения и других. Ведутся внутренние отделочные работы, в кружковой части установлены подвесные потолки, выполняется устройство полов, оборудуются зрительный зал и сцена ДЮЦа. Монтаж сценического оборудования, выполненного по последнему слову театральных достижений, ведётся московскими мастерами.

— Работы идут по графику, с надлежащим качеством, — констатировал губернатор. — Завершение основного этапа реконструкции ДЮЦ намечено до февраля 2018 года. Я снова и снова говорю строителям: не надо спешить, главное для нас на этом важнейшем объекте — качество.

Андрей Бочаров обратил внимание участников совещания на необходимость приведения в порядок территории, прилегающей к ГДЮЦу. Сегодня здесь, в самом центре города хаотично расположены разного рода павильоны, киоски и прочие объекты непонятного назначения, сооружённые, к тому же, с нарушениями требований безопасности. Если до сегодняшнего дня с их существованием как-то мирились, то теперь, когда вот-вот в строй войдёт уникальное детское здание, терпеть их рядом просто невозможно.

— Необходимо незамедлительно приниматься за наведение порядка, — подчеркнул глава региона. — Надо договариваться с владельцами этих объектов. Если же договориться не удастся, будем принимать соответствующие меры, но, разумеется, в рамках существующего законодательства.

Поддержка материнства и детства является одним из приоритетов инициированной Андреем Бочаровым долгосрочной стратегии развития региона. Губернатор выразил твёрдую уверенность, что обновлённое здание ГДЮЦа в намеченные сроки будет передано детям. Сегодня они занимаются в здании бывшего кинотеатра «Победа», где конечно же, невозможно обеспечить необходимые условия для творческих занятий. Параллельно, по заданию губернатора, разрабатывается проект реконструкции здания кинотеатра «Победа», где впоследствии будет размещен детский кукольный театр.

— Мы с нетерпением ждём открытия нашего дворца, — поделилась директор ГДЮЦ Татьяна Минина. — Сегодня у нас в кружках занимаются около 5 тысяч ребят, и нам катастрофически не хватает места. Перейдя в обновлённое здание, мы получим возможность увеличить количество детей, занятых творчеством. Это же здорово! Поэтому считаю, что решение о восстановлении ГДЮЦ, принятое губернатором Андреем Бочаровым в 2014 году, было не только стратегически верным, но и единственно верным.

По инициативе Андрея Бочарова, с восстановления ГДЮЦ началось комплексное обновление поймы реки Царица.

Сейчас здесь работает отремонтированная детская железная дорога, близится к завершению возведение уникального интерактивного музея «Россия. Моя история». Благоустраивается территория, прилегающая к новому зданию, — создается многофункциональная рекреационная зона с «сухими» фонтанами, детскими и спортивными площадками, цветниками и газонами, пешеходными и велосипедными дорожками.