Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ уже не будет доброй: наших соседей ждет мрачное будущее - СМИ
Названа главная причина смерти во время секса
Лавров анонсировал новое сокращение американских дипломатов в РФ
Стрельба в переходе метро в Москве: есть пострадавший
Меркель ответила на вопрос о признании Крыма частью России
Криптовалюту «гонят с кухни» Чем опасен майнинг по-домашнему?
Павел Прилучный поддержал супругу на съемках сериала
Ольга Бузова пробовалась на роль ведущей «Первого канала»: видео
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры
Ford придумал нижние подушки безопасности
Чёрный купальник: Фёдорова похвасталась фигурой - СМИ
Эксперт: Киев получил сигнал не мешать на Донбассе
Россиянка найдена мертвой в отеле Паттайи
«Аж иссохся от злобы»: Леонтьев на слова Улюкаева
Самые состоятельные жёны депутатов
Зарплаты госслужащих - информация от Forbes
Корабль Украины обследовал буровые установки РФ в Черном море
Лавров озвучил новое сокращение дипломатов США
Фоторепортажи
8Салют водородной бомбе
14День знаний в российских школах
12:03 (мск), источник: РИАЦ

Андрей Бочаров поставил новые задачи по освоению территории рядом с Детско-юношеским центром

Сегодня губернатор Андрей Бочаров провёл выездное совещание по реконструкции детско-юношеского центра.

Источник: РИАЦ

На нём были поставлены новые задачи по дальнейшему развитию территории, расположенной рядом с ГДЮЦ.

В ходе осмотра площадки губернатору было доложено, что работы выполнены в среднем на 85 процентов. Близится к окончанию реставрация художественного фасада. Заменены поврежденные участки плит из природного камня, выполнена их очистка. Тот же материал использован и в отделке подпорных стен центра, расположенных по всему периметру сооружения и отреставрированных уже на 80 процентов.

Выполняя поставленную губернатором задачу, строители стараются максимально сохранить прежний внешний вид уникального здания, но внутренняя его «начинка» обновляется самым кардинальным образом.

— Мы строим дворец для детей, который будет крупнейшим в ЮФО, а, может быть, и во всей России
Андрей Бочаров

— Для детей — всё лучшее, а потому это здание, оборудование в нём должны отвечать самым высоким стандартам.

По словам главного инженера строительного управления Алексея Колпакова, продолжается комплекс мероприятий по монтажу современных систем жизнеобеспечения здания: вентиляции, дымоудаления, пожарной сигнализации, пожаротушения и других. Ведутся внутренние отделочные работы, в кружковой части установлены подвесные потолки, выполняется устройство полов, оборудуются зрительный зал и сцена ДЮЦа. Монтаж сценического оборудования, выполненного по последнему слову театральных достижений, ведётся московскими мастерами.

— Работы идут по графику, с надлежащим качеством, — констатировал губернатор. — Завершение основного этапа реконструкции ДЮЦ намечено до февраля 2018 года. Я снова и снова говорю строителям: не надо спешить, главное для нас на этом важнейшем объекте — качество.

Андрей Бочаров обратил внимание участников совещания на необходимость приведения в порядок территории, прилегающей к ГДЮЦу. Сегодня здесь, в самом центре города хаотично расположены разного рода павильоны, киоски и прочие объекты непонятного назначения, сооружённые, к тому же, с нарушениями требований безопасности. Если до сегодняшнего дня с их существованием как-то мирились, то теперь, когда вот-вот в строй войдёт уникальное детское здание, терпеть их рядом просто невозможно.

— Необходимо незамедлительно приниматься за наведение порядка, — подчеркнул глава региона. — Надо договариваться с владельцами этих объектов. Если же договориться не удастся, будем принимать соответствующие меры, но, разумеется, в рамках существующего законодательства.

Поддержка материнства и детства является одним из приоритетов инициированной Андреем Бочаровым долгосрочной стратегии развития региона. Губернатор выразил твёрдую уверенность, что обновлённое здание ГДЮЦа в намеченные сроки будет передано детям. Сегодня они занимаются в здании бывшего кинотеатра «Победа», где конечно же, невозможно обеспечить необходимые условия для творческих занятий. Параллельно, по заданию губернатора, разрабатывается проект реконструкции здания кинотеатра «Победа», где впоследствии будет размещен детский кукольный театр.

— Мы с нетерпением ждём открытия нашего дворца, — поделилась директор ГДЮЦ Татьяна Минина. — Сегодня у нас в кружках занимаются около 5 тысяч ребят, и нам катастрофически не хватает места. Перейдя в обновлённое здание, мы получим возможность увеличить количество детей, занятых творчеством. Это же здорово! Поэтому считаю, что решение о восстановлении ГДЮЦ, принятое губернатором Андреем Бочаровым в 2014 году, было не только стратегически верным, но и единственно верным.

По инициативе Андрея Бочарова, с восстановления ГДЮЦ началось комплексное обновление поймы реки Царица.

Сейчас здесь работает отремонтированная детская железная дорога, близится к завершению возведение уникального интерактивного музея «Россия. Моя история». Благоустраивается территория, прилегающая к новому зданию, — создается многофункциональная рекреационная зона с «сухими» фонтанами, детскими и спортивными площадками, цветниками и газонами, пешеходными и велосипедными дорожками.

До конца года намечено спланировать благоустройство поймы до Астраханского моста, проектируется двухполосная дорога на протяжении всей поймы. Близкое к завершению строительство четырёхполосной Нулевой продольной даёт ряд преимуществ. Немаловажно, что на правом берегу Волги в Центральном районе наконец-то появится аккредитованный пляж. Транспортная доступность повышается в несколько раз, исторический центр города соединяется с другими районами. Пойма реки Царицы станет настоящей жемчужиной города-героя.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Волгоградском музее ИЗО покажут «Возможную реальность»
СМИ узнали о возможном сокращении пенсий в ближайшие три года
Россия и Турция подписали контракт по поставкам С-400
Против руководителей УСБ СК возбудили еще одно дело о взятке
Юлию Тимошенко обвинили в незаконном пересечении границы
ЕС запустил сайт для информационного противодействия России
Суд Багдада приговорил к смертной казни гражданина РФ
Назван любимый футбольный клуб Ким Чен Ына
Спорт
ЦСКА открывает охоту на «орлов» Вице-чемпионы России отправились в столицу Португалии Лиссабон, где в сразятся с местной "Бенфикой" в первом туре группы А Лиги чемпионов
Авто
Все о новом Toyota Land Cruiser Prado На автосалоне во Франкфурте состоялась мировая премьера обновленного внедорожника Toyota Land Cruiser Prado. Разбираем, что в нем изменилось
Hi-Tech
Оптимальный iPhone 7 подешевел более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Ревва снял пародию на «Афоню» с Аллой Михеевой: видео Популярный шоумен показал тизер своего нового клипа, в котором, помимо Михеевой, снялся актер Павел Деревянко
Недвижимость
Пригороды Петербурга затоварены жильем низкого качества
В России будут по-новому оценивать объемы ввода жилья
Проблемы ипотечников решит специальная комиссия
Самые необычные храмы мира (фото)
Леди
Почему я рада, что не получила высшего образования Блогер Арина Холина рассуждает о том, так ли необходимо современным людям высшее образования, и правда ли, что без диплома можно найти высокооплачиваемую работу.
Дети
Егор Кончаловский решился показать возлюбленную с сыном Режиссер души не чает в пятимесячном Тимуре.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь