Швеция заинтересована в развитии экономических и культурных связей с Приморьем

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 12 сентября, PrimaMedia.

Перспективы двустороннего сотрудничества обсудили в ходе официальной встречи вице-губернатор Приморского края Евгений Полянский и чрезвычайный и полномочный посол Королевства Швеция в России Петер Эриксон. Встреча прошла в администрации Приморья в понедельник, 11 сентября, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Как отметил замглавы края, в настоящее время отношения между двумя территориями не особенно развиты — торговый оборот между Приморьем и Швецией незначителен, всего около 1 млн долларов. Однако в развитии торгово-экономических связей наметилась положительная тенденция — по итогам первого полугодия товарооборот вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

«Пока у нас мало тем для обсуждения, но, учитывая все те позитивные и динамичные изменения, которые происходят сейчас на Дальнем Востоке и в Приморье, самое время налаживать связи в разных областях», — подчеркнул Евгений Полянский.

Он подробно рассказал партнерам о действии механизмов территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток и обратил внимание коллег на то, что в Приморье ждут инвесторов не только из Азии, но и из европейских стран.

Кроме того, по словам заместителя главы края, хорошие возможности для сотрудничества Приморского края и Швеции заложены в таких областях, как культура, науки, спорт и туризм.

«Владивосток часто называют самым азиатским городом в Европе и самым европейским городом в Азии. Европейским жителям для того, чтобы прикоснуться к Азии, достаточно приехать во Владивосток. Путь, конечно, неблизкий, но впечатления, которые можно здесь получить, стоят того, чтобы потратить время», — подчеркнул Евгений Полянский.

В свою очередь Петер Эриксон рассказал, что делегация прибыла в Приморье для участия в церемонии открытия фотовыставки одного из самых известных шведских фотографов-документалистов — Андерса Петерсена. Также в планах дипломатов — посещение XV Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого».

«У Швеции развиты отношения с западной частью России, но нам нужно смотреть и на восточную часть вашей страны. Здесь расположены очень интересные объекты культуры, такие как Центр современного искусства “Заря”, проводятся значимые мероприятия, например, фестиваль “Меридианы Тихого”. Для развития успешного взаимодействия нам нужно устанавливать связи с культурной и научной общественностью вашего края, со студентами», — отметили представители шведской стороны.

Также в ходе встречи речь шла о приоритетах экономического развития Приморья. Директор департамента международного сотрудничества края Алексей Старичков проинформировал партнеров, что сегодня основные усилия в регионе направлены на развитие экспортноориентированных производств в рамках краевой госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края». Среди наиболее конкурентоспособных отраслей на внутреннем и, главное, на внешнем рынках, отмечены сельское хозяйство и производство продуктов питания, транспортная логистика, строительство, добыча и обработка рыбы. По мнению эксперта, интересен был бы опыт сотрудничества Приморья и Швеции в горной промышленности.

Особый интерес партнеры проявили к возможностям взаимодействия в сфере туризма. По словам Петера Эриксона, многие шведы мечтают о путешествии по Транссибу.

Алексей Старичков отметил, что знаменитая магистраль начинается именно во Владивостоке и рассказал, что отрасль туризма — одна из наиболее динамично развивающихся в Приморье, поэтому край может предложить множество вариантов для сотрудничества, начиная от специальных туров для путешественников из Швеции и заканчивая конкретными предложениями по инвестированию в туристскую инфраструктуру.

По окончании встречи Евгений Полянский проинформировал посла об итогах проведения в Приморье третьего Восточного экономического форума и пригласил делегацию Швеции принять участие в ВЭФ-2018.

Отметим, удельный вес торговых операций европейских стран в общем внешнеторговом обороте Приморья составляет ежегодно не более 5%.

В 2016 году товарооборот Приморского края с Королевством Швеция составил 0,9 млн долларов США. Среди товаров, которые импортировались Приморьем из Швеции — машины, оборудование, механизмы и их части, а также дубильные и красильные экстракты, изделия из черных металлов и прочие. Товары на экспорт в Швецию не отправлялись.