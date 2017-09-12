Тетянников уйдет из мэрии Омска ради горсовета

С журналистами пообщались лидеры списка, глава регионального МЧС Владимир Корбут и секретарь регионального отделения ЕР Юрий Тетянников, а также победительница на 20-м одномандатном округе Лариса Горностаева.

Тетянников заявил, что в течение 4 дней определится насчет депутатского мандата, но дал понять, что чиновничью карьеру в мэрии Омска, вероятно, прекратит. По его словам, он и Корбут не являлись «паровозами» по примеру конкурентов и обманывать омичей не будут.

Напомним, незадолго до выборов Тетянников уволился из администрации Омского района и стал вице-мэром города.