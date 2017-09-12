Тетянников уйдет из мэрии Омска ради горсовета
В региональном отделении «Единой России» 12 сентября состоялась
В региональном отделении «Единой России» 12 сентября состоялась
С журналистами пообщались лидеры списка, глава регионального МЧС Владимир Корбут и секретарь регионального отделения ЕР Юрий Тетянников, а также победительница на 20-м одномандатном округе Лариса Горностаева.
Тетянников заявил, что в течение 4 дней определится насчет депутатского мандата, но дал понять, что чиновничью карьеру в мэрии Омска, вероятно, прекратит. По его словам, он и Корбут не являлись «паровозами» по примеру конкурентов и обманывать омичей не будут.
Напомним, незадолго до выборов Тетянников уволился из администрации Омского района и стал
Владимир Корбут заявил, что написал рапорт об увольнении из регионального МЧС уже тогда, когда принял решение сосредоточиться на карьере в горсовете.