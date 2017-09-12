Тимур Сулейменов презентовал проект нового Налогового кодекса
Правительство Казахстана приняло к рассмотрению проект нового Налогового кодекса, направленного на «сотрудничество» предпринимательским сообществом.
Правительство Казахстана приняло к рассмотрению проект нового Налогового кодекса, направленного на «сотрудничество» предпринимательским сообществом.
О новых нюансах кодекса на заседании правительства рассказал министр национальной экономики Тимур Сулейменов, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
Так, по словам главы МНЭ РК, все неясности и неточности в рамках налоговой системы будут трактоваться в пользу налогоплательщиков.
К тому же согласно новому кодексу предлагается не применять штрафы и пени, если налогоплательщик действовал в соответствии с разъяснениями налогового органа, по которому впоследствии позиция изменилась.
Требования к обоснованности к доначислениям будут усилены. Теперь в актах налоговых проверок должны быть подробные мотивированные и детальные обоснования.
Кроме того, бизнесу будет предоставлено больше времени для изучения налогового законодательства, а все поправки в Налоговый кодекс предлагается принимать не позднее 1 июля предшествующего года.
При этом все возникающие поправки предлагается вносить консолидировано одним законопроектом. Также изменится структура Налогового кодекса. Каждый раздел будет персонализирован для любого налогового плательщика.
«В рамках нового Налогового кодекса была изменена идеология налогообложения, которая будет направлена на защиту добросовестного налогоплательщика, стимулирование различных секторов экономики и упрощение администрирования. Для развития малого и среднего бизнеса предусматривается сохранение действующих специальных налоговых режимов», — пояснил министр.
«К тому же в рамках режима упрощенной декларации требование по размеру дохода станет одинаковым для физических и юридических лиц. Также в патенте снижается ставка с 2% до 1%, что делается для снижения налоговой нагрузки в связи с введением взносов в Фонд обязательного социального медицинского страхования», — рассказал Тимур Сулейменов.
В сфере недропользования будут простимулированы инвестиции в геологоразведку. Предлагается отменить налог на сверхприбыль для горнорудной отрасли и бонус коммерческого обнаружения для стимулирования успешной разведки. Для морских и глубоких нефтяных месторождений предложен альтернативный налог на недропользование.
«В части реального сектора экономики предлагаются льготы по НДС для автомобилестроения в рамках специального инвестиционного контракта. Так, будет освобожден от НДС импорт комплектующих — сырья и материалов, оборот по реализации произведенных в рамках специального инвестконтракта товаров. Более того, передача имущества в финансовый лизинг освобождается от НДС, если передаваемое имущество приобретено без налога на добавленную стоимость и входит в перечень товаров для специнвестконтракта. К тому же предусматривается несколько стимулирующих мер для оздоровления финансового сектора, привлечения инвестиций и увеличения льгот участникам СЭЗ», — сообщил Тимур Сулейменов.