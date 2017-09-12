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11:57 (мск), источник: Volga News

В администрации Самары подвели итоги детской летней оздоровительной кампании

В понедельник, 11 сентября, на оперативном совещании в администрации Самары, руководитель департамента образования Лилия Галузина доложила об итогах летней детской оздоровительной кампании.

Источник: РИА "Новости"

В этом году на летнюю оздоровительную кампанию из городского и областного бюджета всего было выделено 134,8 млн рублей. На 7 сентября властями города освоено 88% от общей суммы. Остальные средства будут направлены на организацию детских оздоровительных лагерей в осенний период.

В первые осенние каникулы на базе 21 школы города организуют работу дневных лагерей. Отдохнуть там смогут 1730 детей.

Всего же летом работали 178 дневных лагеря, в которых отдохнули 15 тысяч школьников.

«В этом году по сравнению с прошлым годом нам удалось увеличить количество отдыхающих детей. В основном это связано с тем, что у нас стало больше первоклассников», — отметила Лилия Галузина.

Также все лето в Самаре работали семь оздоровительно-образовательных центров. В лагерях, кроме досуговой деятельности, были организованы профильные образовательные смены.

«В этом году мы увеличили количество технических смен: “Юный техник”, “Юный астроном”, “Смена по робототехнике”. Также сделали в лагерях акцент на экологическом направлении и волонтерстве», — пояснила Лилия Галузина.

Этим летом самарские дети имели возможность отдохнуть в палаточном лагере «Планета» в Волжском районе.

«К сожалению, для организации детских палаточных лагерей установлено много ограничений, но нам и впредь хотелось бы развивать этот вид отдыха», — отметила руководитель департамента образования.

Единственный лагерь Самары, который работает круглый год, — «Золотая рыбка». Он традиционно продолжит принимать детей в осенне-зимний период. В учебное время здесь будут организованы смены для одаренных детей по математике, физике и химии.

Отдельное направление, которое курирует департамент образования, — военно-полевые сборы. Этим летом 2436 учащихся старших классов прошли военно-полевую подготовку.

Также в этом году в школах удалось вернуть такое направление, как летняя школьная практика.

«Дети занимались общественно-полезной деятельностью — работали на пришкольных участках, занимались озеленением и уборкой прилегающей территории. Родители предоставили письменное согласие на такой труд, в итоге в городе 20 тысяч детей отработали летнюю практику», — рассказала Лилия Галузина.

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