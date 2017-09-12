Корбут увольняется из омского МЧС

Сегодня, 12 сентября, на пресс-конференции «Единой России» избиравшийся в Горсовет от этой партии Владимир Корбут заявил о своём увольнении из МЧС по Омской области.

Владимир Корбут, начальник ГУ МЧС по Омской области:

— Я написал рапорт об увольнении. Другого пути нет. Но пока не будет указа президента РФ, решение по отставке не будет принято.

Как передаёт с места событий корреспондент Om1.ru, Корбут назвал имя человека, которого прочит себе в преемники.

Владимир Корбут:

— Скорее всего, это будет мой первый зам Андрей Андреев. Решение о моём преемнике будет принимать министр чрезвычайных ситуаций. Мы узнаем имя преемника, когда появится указ о назначении главы министерства в регионе: не факт, что это будет Андреев.