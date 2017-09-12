Корбут увольняется из омского МЧС
Он даже назвал имя возможного преемника. Но окончательное решение будет принимать глава федерального МЧС Владимир Пучков.
Он даже назвал имя возможного преемника. Но окончательное решение будет принимать глава федерального МЧС Владимир Пучков.
Сегодня, 12 сентября, на
Владимир Корбут, начальник ГУ МЧС по Омской области:
— Я написал рапорт об увольнении. Другого пути нет. Но пока не будет указа президента РФ, решение по отставке не будет принято.
Как передаёт с места событий корреспондент Om1.ru, Корбут назвал имя человека, которого прочит себе в преемники.
Владимир Корбут:
— Скорее всего, это будет мой первый зам Андрей Андреев. Решение о моём преемнике будет принимать министр чрезвычайных ситуаций. Мы узнаем имя преемника, когда появится указ о назначении главы министерства в регионе: не факт, что это будет Андреев.
Корбут заявил, что намерен сосредоточиться на работе в Горсовете. Но не стал утверждать, что точно станет спикером: «Моё место определят депутаты».