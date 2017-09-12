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11:54 (мск), источник: Om1.ru

Корбут увольняется из омского МЧС

Он даже назвал имя возможного преемника. Но окончательное решение будет принимать глава федерального МЧС Владимир Пучков.

Сегодня, 12 сентября, на пресс-конференции «Единой России» избиравшийся в Горсовет от этой партии Владимир Корбут заявил о своём увольнении из МЧС по Омской области.

Владимир Корбут, начальник ГУ МЧС по Омской области:

 — Я написал рапорт об увольнении. Другого пути нет. Но пока не будет указа президента РФ, решение по отставке не будет принято.

Как передаёт с места событий корреспондент Om1.ru, Корбут назвал имя человека, которого прочит себе в преемники.

Владимир Корбут:

 — Скорее всего, это будет мой первый зам Андрей Андреев. Решение о моём преемнике будет принимать министр чрезвычайных ситуаций. Мы узнаем имя преемника, когда появится указ о назначении главы министерства в регионе: не факт, что это будет Андреев.

Корбут заявил, что намерен сосредоточиться на работе в Горсовете. Но не стал утверждать, что точно станет спикером: «Моё место определят депутаты».

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