Иркутская область поборется за проведение финала всероссийской Студвесны
Иркутская область будет добиваться права провести финал фестиваля «Российская студенческая весна» на Байкале. Об этом 12 сентября 2017 года сообщает
Иркутская область будет добиваться права провести финал фестиваля «Российская студенческая весна» на Байкале. Об этом 12 сентября 2017 года сообщает
В конкурсной программе XXV Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» в этом году участвовали более 3 тыс. студентов. Иркутскую область представлял 41 человек. Первое место занял мужской ансамбль русской песни «Калина» (ИрНИТУ), второе место — женский ансамбль русской песни «Калина» (ИрНИТУ), третье место — танцевальный коллектив «Движение» (ИрГУПС). Специальными призами на исполнительское мастерство отмечены Вячеслав Паршинцев из ИрГУПС, выступивший в оригинальном жанре, и студенческий театр «Событие» (ИГМУ).
Сергей Левченко поздравил студенческие коллективы, которые заняли призовые места и получили специальные призы в финале фестиваля. «Мы гордимся, что у нас в регионе такая замечательная молодежь, — обратился он к делегации региона. — Уверен, что Иркутская область сможет добиться права провести один из финалов всероссийской “Студенческой весны” у нас, на Байкале, заявку мы подадим в ближайшее время».
Губернатор вручил представителям вузов и творческих коллективов благодарности и памятные знаки в честь 25-летия фестиваля. Награды получили ректоры ИрНИТУ Михаил Корняков, ИрГУПС Андрей Хоменко, ИГМУ Игорь Малов, руководитель народного коллектива эстрадной студии «Театр песни» Центра культуры и досуга ИрГУПС Ирина Михед. Благодарностью Федерального агентства по делам молодежи отмечен Артем Миронов.