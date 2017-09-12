Иркутская область поборется за проведение финала всероссийской Студвесны

В конкурсной программе XXV Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» в этом году участвовали более 3 тыс. студентов. Иркутскую область представлял 41 человек. Первое место занял мужской ансамбль русской песни «Калина» (ИрНИТУ), второе место — женский ансамбль русской песни «Калина» (ИрНИТУ), третье место — танцевальный коллектив «Движение» (ИрГУПС). Специальными призами на исполнительское мастерство отмечены Вячеслав Паршинцев из ИрГУПС, выступивший в оригинальном жанре, и студенческий театр «Событие» (ИГМУ).

Сергей Левченко поздравил студенческие коллективы, которые заняли призовые места и получили специальные призы в финале фестиваля. «Мы гордимся, что у нас в регионе такая замечательная молодежь, — обратился он к делегации региона. — Уверен, что Иркутская область сможет добиться права провести один из финалов всероссийской “Студенческой весны” у нас, на Байкале, заявку мы подадим в ближайшее время».