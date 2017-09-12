Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бом сдался под давлением и сказал правду об Украине и Донбассе
Найдена причина неудач при онлайн-шопинге
Принц, женившийся на простой русской девушке летом 2017-го (фото)
Известного астролога отправили в колонию за аферу с квартирами
Меркель ответила на вопрос о признании Крыма частью России
В Сети показали затопленный МайамиЦентральные улицы города оказались под водой из-за урагана «Ирма», обрушившегося на штат Флорида
Павел Прилучный поддержал супругу на съемках сериала
Ольга Бузова пробовалась на роль ведущей «Первого канала»: видео
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры
Ford придумал нижние подушки безопасности
Все ещё мисс Вселенная: Фёдорова предстала в купальнике - СМИ
Эксперт: Киев получил сигнал не мешать на Донбассе
Россиянка найдена мертвой в отеле Паттайи
«Аж иссохся от злобы»: Леонтьев на слова Улюкаева
Водонаева вышла замуж: первые фото с торжества - СМИ
СМИ: Беременная Ковальчук позирует в боди и платье
Корабль Украины обследовал буровые установки РФ в Черном море
Лавров озвучил новое сокращение дипломатов США
Фоторепортажи
8Салют водородной бомбе
14День знаний в российских школах
12:53 (мск), источник: Baikal-info.ru

Иркутская область поборется за проведение финала всероссийской Студвесны

Иркутская область будет добиваться права провести финал фестиваля «Российская студенческая весна» на Байкале. Об этом 12 сентября 2017 года сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на заявление губернатора Сергея Левченко при встрече с делегацией молодёжи, представившей регион на всероссийском фестивале, который в этом году прошёл в Туле и в Москве.

Источник: РИА "Новости"

В конкурсной программе XXV Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» в этом году участвовали более 3 тыс. студентов. Иркутскую область представлял 41 человек. Первое место занял мужской ансамбль русской песни «Калина» (ИрНИТУ), второе место — женский ансамбль русской песни «Калина» (ИрНИТУ), третье место — танцевальный коллектив «Движение» (ИрГУПС). Специальными призами на исполнительское мастерство отмечены Вячеслав Паршинцев из ИрГУПС, выступивший в оригинальном жанре, и студенческий театр «Событие» (ИГМУ).

Сергей Левченко поздравил студенческие коллективы, которые заняли призовые места и получили специальные призы в финале фестиваля. «Мы гордимся, что у нас в регионе такая замечательная молодежь, — обратился он к делегации региона. — Уверен, что Иркутская область сможет добиться права провести один из финалов всероссийской “Студенческой весны” у нас, на Байкале, заявку мы подадим в ближайшее время».

Губернатор вручил представителям вузов и творческих коллективов благодарности и памятные знаки в честь 25-летия фестиваля. Награды получили ректоры ИрНИТУ Михаил Корняков, ИрГУПС Андрей Хоменко, ИГМУ Игорь Малов, руководитель народного коллектива эстрадной студии «Театр песни» Центра культуры и досуга ИрГУПС Ирина Михед. Благодарностью Федерального агентства по делам молодежи отмечен Артем Миронов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
СМИ узнали о возможном сокращении пенсий в ближайшие три года
Эрдоган заявил о внесении залога за российские С-400
Против руководителей УСБ СК возбудили еще одно дело о взятке
Юлию Тимошенко обвинили в незаконном пересечении границы
ЕС запустил сайт для информационного противодействия России
Суд Багдада приговорил к смертной казни гражданина РФ
Назван любимый футбольный клуб Ким Чен Ына
Спорт
ЦСКА открывает охоту на «орлов» Вице-чемпионы России отправились в столицу Португалии Лиссабон, где в сразятся с местной "Бенфикой" в первом туре группы А Лиги чемпионов
Авто
Все о новом Toyota Land Cruiser Prado На автосалоне во Франкфурте состоялась мировая премьера обновленного внедорожника Toyota Land Cruiser Prado. Разбираем, что в нем изменилось
Hi-Tech
Оптимальный iPhone 7 подешевел более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Ревва снял пародию на «Афоню» с Аллой Михеевой: видео Популярный шоумен показал тизер своего нового клипа, в котором, помимо Михеевой, снялся актер Павел Деревянко
Недвижимость
Пригороды Петербурга затоварены жильем низкого качества
В России будут по-новому оценивать объемы ввода жилья
Проблемы ипотечников решит специальная комиссия
Самые необычные храмы мира (фото)
Леди
Почему я рада, что не получила высшего образования Блогер Арина Холина рассуждает о том, так ли необходимо современным людям высшее образования, и правда ли, что без диплома можно найти высокооплачиваемую работу.
Дети
Егор Кончаловский решился показать возлюбленную с сыном Режиссер души не чает в пятимесячном Тимуре.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь