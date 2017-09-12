В Новосибирске будет создано министерство лесного хозяйства и экологии
НОВОСИБИРСК, 12 сентября, ФедералПресс. В Новосибирской области будет создано министерство лесного хозяйства и экологии. Об этом сообщили в
НОВОСИБИРСК, 12 сентября, ФедералПресс. В Новосибирской области будет создано министерство лесного хозяйства и экологии. Об этом сообщили в
В Новосибирске отметили профессиональный праздник лесоводов, который совпал с 70-летний создания управления лесами региона. заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов поздравил с профессиональным праздником работников лесного хозяйства и ветеранов в этой области.
«В первую очередь, наши поздравления ветеранам лесного хозяйства, трудом которых в области создавалась лесная отрасль. Результаты принятых тогда решений сегодня налицо. Вопросы, которые решались в те годы и которые решаются сегодня, — государственной важности», — отметил Панферов.
Также он рассказал о предстоящей реорганизации департамента. Губернатор Владимир Городецкий уже подписал распоряжении о создании министерства лесного хозяйства и экологии.