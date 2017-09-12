Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ уже не будет доброй: наших соседей ждет мрачное будущее - СМИ
Названа главная причина смерти во время секса
Принц, женившийся на простой русской девушке летом 2017-го (фото)
В России изобрели летающий мотоцикл, которому в мире нет аналогов
МИД России предупредил о «военной катастрофе» в Азии
В Сети показали затопленный МайамиЦентральные улицы города оказались под водой из-за урагана «Ирма», обрушившегося на штат Флорида
Четырехлетний гипнотизер покорил зрителей шоу Галкина
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры
Ford придумал нижние подушки безопасности
Чёрный купальник: Фёдорова похвасталась фигурой - СМИ
Эксперт: Киев получил сигнал не мешать на Донбассе
Россиянка найдена мертвой в отеле Паттайи
«Аж иссохся от злобы»: Леонтьев на слова Улюкаева
Почему российские миллиардеры могут лишиться денег в Англии
Рейтинг богатейших женщин России
Корабль Украины обследовал буровые установки РФ в Черном море
Лавров озвучил новое сокращение дипломатов США
Фоторепортажи
8Салют водородной бомбе
14День знаний в российских школах
11:58 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Новосибирске будет создано министерство лесного хозяйства и экологии

НОВОСИБИРСК, 12 сентября, ФедералПресс. В Новосибирской области будет создано министерство лесного хозяйства и экологии. Об этом сообщили в пресс-службе заксобрания региона.

В Новосибирске отметили профессиональный праздник лесоводов, который совпал с 70-летний создания управления лесами региона. заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов поздравил с профессиональным праздником работников лесного хозяйства и ветеранов в этой области.

«В первую очередь, наши поздравления ветеранам лесного хозяйства, трудом которых в области создавалась лесная отрасль. Результаты принятых тогда решений сегодня налицо. Вопросы, которые решались в те годы и которые решаются сегодня, — государственной важности», — отметил Панферов.

Также он рассказал о предстоящей реорганизации департамента. Губернатор Владимир Городецкий уже подписал распоряжении о создании министерства лесного хозяйства и экологии. Вице-спикер выразил надежду, что новое ведомство будет работать эффективнее и позволит решить проблемы лесного хозяйства.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
«Алексей Диденко даже немножко перебрал голосов»
СМИ узнали о возможном сокращении пенсий в ближайшие три года
Эрдоган заявил о внесении залога за российские С-400
Против руководителей УСБ СК возбудили еще одно дело о взятке
Юлию Тимошенко обвинили в незаконном пересечении границы
ЕС запустил сайт для информационного противодействия России
Суд Багдада приговорил к смертной казни гражданина РФ
Назван любимый футбольный клуб Ким Чен Ына
Спорт
ЦСКА открывает охоту на «орлов» Вице-чемпионы России отправились в столицу Португалии Лиссабон, где в сразятся с местной "Бенфикой" в первом туре группы А Лиги чемпионов
Авто
Все о новом Toyota Land Cruiser Prado На автосалоне во Франкфурте состоялась мировая премьера обновленного внедорожника Toyota Land Cruiser Prado. Разбираем, что в нем изменилось
Hi-Tech
Оптимальный iPhone 7 подешевел более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Ревва снял пародию на «Афоню» с Аллой Михеевой: видео Популярный шоумен показал тизер своего нового клипа, в котором, помимо Михеевой, снялся актер Павел Деревянко
Недвижимость
Игорь Крутой застроит жильем промзону на юге Москвы
В России будут по-новому оценивать объемы ввода жилья
Часть россиян освободят от платы за капремонт домов
7 вещей, которые должны быть в комнате школьника
Леди
Почему я рада, что не получила высшего образования Блогер Арина Холина рассуждает о том, так ли необходимо современным людям высшее образования, и правда ли, что без диплома можно найти высокооплачиваемую работу.
Дети
Егор Кончаловский решился показать возлюбленную с сыном Режиссер души не чает в пятимесячном Тимуре.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь