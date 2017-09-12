В Новосибирске будет создано министерство лесного хозяйства и экологии

В Новосибирске отметили профессиональный праздник лесоводов, который совпал с 70-летний создания управления лесами региона. заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов поздравил с профессиональным праздником работников лесного хозяйства и ветеранов в этой области.

«В первую очередь, наши поздравления ветеранам лесного хозяйства, трудом которых в области создавалась лесная отрасль. Результаты принятых тогда решений сегодня налицо. Вопросы, которые решались в те годы и которые решаются сегодня, — государственной важности», — отметил Панферов.