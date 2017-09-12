Сагадиев высказался про «сказку о Пызявке» в учебниках русского языка

«Она развивает мышление ребенка, то, как он использует язык. В этой сказке нам нужно найти глагол, существительное. Эта методика из “Алисы в стране чудес” перекочевала в ведущие лингвистические учебники мира. Из-за того, что мы это не знаем, не значит, что мы должны это критиковать», — сказал министр.

«Во-первых, государство не тратило денег на разработку этих учебников. Мы поддерживаем полностью мнение экспертов, что эти учебники хорошие, и они нашим детям дадут очень много, как в понимании, так и в развитии русского языка. Сейчас появляются различные мнения, уже российских экспертов, которые говорят о том, что в принципе это правильно. Не должно быть, что один язык живой, современный, на котором ты говоришь, а другой язык — он как музейный экспонат, можно его знать, но использовать очень редко. Если опереться на мнение российских экспертов, то казахстанский учебник русского языка в плане его современности, разнообразности, он лучше. У нас обновленное содержание. Есть маленькое количество родителей, которые не понимают его сути. Это не значит, что нужно опираться на их мнение. Содержание разработано странами ОЭСР более 20−25 лет назад. На базе этого готовились программы НИШ. Это обновленные программы. Важно, что наши казахстанские дети начнут думать. Не надо ничего механически запоминать», — считает Сагадиев.