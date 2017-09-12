Сагадиев высказался про «сказку о Пызявке» в учебниках русского языка
Министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев прокомментировал «сказку о Пызявке» в казахстанских учебниках русского языка, передает ИА «NewTimes.kz».
Министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев прокомментировал «сказку о Пызявке» в казахстанских учебниках русского языка, передает ИА «NewTimes.kz».
Министр считает, что школьники должны изучить современный русский язык. Он отметил, что эта сказка развивает мышление ребенка.
«Она развивает мышление ребенка, то, как он использует язык. В этой сказке нам нужно найти глагол, существительное. Эта методика из “Алисы в стране чудес” перекочевала в ведущие лингвистические учебники мира.
Также министр высказался о предложении депутатов вернуть учебники издателям.
«Во-первых, государство не тратило денег на разработку этих учебников. Мы поддерживаем полностью мнение экспертов, что эти учебники хорошие, и они нашим детям дадут очень много, как в понимании, так и в развитии русского языка. Сейчас появляются различные мнения, уже российских экспертов, которые говорят о том, что в принципе это правильно. Не должно быть, что один язык живой, современный, на котором ты говоришь, а другой язык — он как музейный экспонат, можно его знать, но использовать очень редко. Если опереться на мнение российских экспертов, то казахстанский учебник русского языка в плане его современности, разнообразности, он лучше. У нас обновленное содержание. Есть маленькое количество родителей, которые не понимают его сути. Это не значит, что нужно опираться на их мнение. Содержание разработано странами ОЭСР более 20−25 лет назад. На базе этого готовились программы НИШ. Это обновленные программы. Важно, что наши казахстанские дети начнут думать. Не надо ничего механически запоминать», — считает Сагадиев.