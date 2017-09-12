Директор департамента экономразвития Ирина Семашко может занять пост председателя КСП Нижнего Новгорода

Источник: НТА-Приволжье

С 2012 года Ирина Семашко занимает пост директора департамента экономического развития, предпринимательства и закупок администрации города Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что прежняя председатель контрольно-счетной палаты Нижнего Новгорода Ольга Башинова была освобождена от должности еще в мае.

По словам самой Ольги Башиновой, она покидает пост по собственному желанию, так как хочет вернуться в «большой бизнес».

СПРАВКА

Ирина Николаевна Семашко родилась 12 апреля 1960 года в городе Горьком. Окончила экономический факультет Горьковского института инженеров водного транспорта (ГИИВТ).