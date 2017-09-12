Директор департамента экономразвития Ирина Семашко может занять пост председателя КСП Нижнего Новгорода
Как говорится в предварительной повестке заседания Гордумы, с докладом о назначении Ирины Семашко председателем
Как говорится в предварительной повестке заседания Гордумы, с докладом о назначении Ирины Семашко председателем
С 2012 года Ирина Семашко занимает пост директора департамента экономического развития, предпринимательства и закупок администрации города Нижнего Новгорода.
Ранее сообщалось, что прежняя председатель
По словам самой Ольги Башиновой, она покидает пост по собственному желанию, так как хочет вернуться в «большой бизнес».
СПРАВКА
Ирина Николаевна Семашко родилась 12 апреля 1960 года в городе Горьком. Окончила экономический факультет Горьковского института инженеров водного транспорта (ГИИВТ).
Трудовую деятельность начала с 1977 года на ОАО «ГАЗ». С 2009 по 2012 годы занимала должность финансового директора ООО «Нижновтеплоэнерго».