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13:33 (мск), источник: НТА-Приволжье

Директор департамента экономразвития Ирина Семашко может занять пост председателя КСП Нижнего Новгорода

Как говорится в предварительной повестке заседания Гордумы, с докладом о назначении Ирины Семашко председателем контрольно-счетной палаты Нижнего Новгорода на заседании Думы 20 сентября выступит глава города Елизавета Солонченко.

Источник: НТА-Приволжье

С 2012 года Ирина Семашко занимает пост директора департамента экономического развития, предпринимательства и закупок администрации города Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что прежняя председатель контрольно-счетной палаты Нижнего Новгорода Ольга Башинова была освобождена от должности еще в мае.

По словам самой Ольги Башиновой, она покидает пост по собственному желанию, так как хочет вернуться в «большой бизнес».

СПРАВКА

Ирина Николаевна Семашко родилась 12 апреля 1960 года в городе Горьком. Окончила экономический факультет Горьковского института инженеров водного транспорта (ГИИВТ).

Трудовую деятельность начала с 1977 года на ОАО «ГАЗ». С 2009 по 2012 годы занимала должность финансового директора ООО «Нижновтеплоэнерго».

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