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12:15 (мск), источник: Nakanune.ru

Евгений Куйвашев обсудил с Валерием Чайниковым итоги выборов в местные думы

Избранный губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель областной избирательной комиссии Валерий Чайников обсудили итоги выборов в органы местного самоуправления региона.

Напомним, 10 сентября — в Единый день голосования — на Среднем Урале были избраны 49 местных дум, а также в четырех территориях состоялись прямые выборы глав.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, в рамках встречи Валерий Чайников проинформировал Евгения Куйвашева о том, что выборы состоялись, результаты голосования утверждены окружными избирательными комиссиями.

«Жалоб, заявлений, которые бы свидетельствовали о недействительности результатов, не поступало. Выборы были конкурентными. Вся информация в дальнейшем ляжет в анализ работы, чтобы следующие избирательные кампании организовывать, исходя из достижений или недостатков этой кампании», — отметил председатель облизбиркома.

Он также доложил о том, что на одном из избирательных округов в Нижнесергинском муниципальном районе не оказалось достаточного количества кандидатов в депутаты, поэтому срок подачи заявок продлен. Принято решение о проведении довыборов депутатов.

Евгений Куйвашев и Валерий Чайников также обсудили применение новаций в избирательном законодательстве, способствующих повышению доступности голосования и прозрачности выборов. В частности, на большинстве участков для голосования в этом году апробирована система QR-кодов, которая применяется при формировании протоколов участковых избирательных комиссий.

«Свердловская область всегда была лидером в применении новых технологий. На выборах президента России в 2018 году будет стопроцентное применение систем видеонаблюдения. Все избирательные участки будут оборудованы такими системами. Также в обязательном порядке будет обеспечено применение новых технологий формирования протоколов участковых комиссий с использованием системы QR-кодов. Кроме того, в этом году мы апробировали порядок голосования по месту нахождения избирателей. На основе всех нововведений и собственной практики мы будем проводить анализ, формулировать предложения и дополнения для Центральной избирательной комиссии», — пояснил Валерий Чайников.

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