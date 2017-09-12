Евгений Куйвашев обсудил с Валерием Чайниковым итоги выборов в местные думы

Напомним, 10 сентября — в Единый день голосования — на Среднем Урале были избраны 49 местных дум, а также в четырех территориях состоялись прямые выборы глав.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, в рамках встречи Валерий Чайников проинформировал Евгения Куйвашева о том, что выборы состоялись, результаты голосования утверждены окружными избирательными комиссиями.

«Жалоб, заявлений, которые бы свидетельствовали о недействительности результатов, не поступало. Выборы были конкурентными. Вся информация в дальнейшем ляжет в анализ работы, чтобы следующие избирательные кампании организовывать, исходя из достижений или недостатков этой кампании», — отметил председатель облизбиркома.

Он также доложил о том, что на одном из избирательных округов в Нижнесергинском муниципальном районе не оказалось достаточного количества кандидатов в депутаты, поэтому срок подачи заявок продлен. Принято решение о проведении довыборов депутатов.

Евгений Куйвашев и Валерий Чайников также обсудили применение новаций в избирательном законодательстве, способствующих повышению доступности голосования и прозрачности выборов. В частности, на большинстве участков для голосования в этом году апробирована система QR-кодов, которая применяется при формировании протоколов участковых избирательных комиссий.