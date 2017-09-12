Губернатор Городецкий дал оценку итогам выборов в регионе
«Единая Россия» одержала победу на выборах со значительным перевесом, получив 30 мандатов из 33.
«Единая Россия» одержала победу на выборах со значительным перевесом, получив 30 мандатов из 33.
Именно так, по мнению губернатора Владимира Городецкого, выглядит объективная оценка выборов, состоявшихся в Новосибирской области 10 сентября 2017 года. Они прошли конкурентно и легитимно во всех округах.
Владимир Городецкий прокомментировал итоги дополнительных выборов, прошедших в области в единый день голосования 10 сентября 2017 года на
— В единый день голосования проходили 33 избирательные компании, кандидаты претендовали на 33 мандата, из них 30 получили представители партии «Единая Россия», ЛДПР — 2 мандата, 1 — КПРФ, — сказал губернатор. — «Единая Россия» выиграла, причем, со значительным перевесом. Да, на 21-ом округе эта партия проиграла КПРФ (на довыборах в Законодательное собрание области), но этот округ всегда имел электорат со стабильным предпочтением определенной партии. Поэтому ничего трагического не произошло. Самое главное для меня как губернатора — выборы прошли конкурентно и вполне легитимно.
Напомним, что вчера 11 сентября были опубликованы результаты дополнительных выборов в региональные органы представительной власти, состоявшиеся в Новосибирской области 10 сентября 2017 года. На выборах депутатов Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 больше всех голосов избирателей набрал кандидат от «Единой России» Игорь Атякшев. По одномандатному избирательному округу № 21 (довыборы в ЗС НСО) победу одержал коммунист Сергей Клестов.
Также состоялись довыборы в горсовет Карасука и органы представительной власти в Баганском, Болотнинском, Искитимском, Куйбышевском и Чистоозерном районах, где победили представители местных отделений партии «Единая Россия». В Коченевском и Черепановском районах больше всех голосов избирателей получили кандидаты от ЛДПР.