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13:25 (мск), источник: VN.ru

Губернатор Городецкий дал оценку итогам выборов в регионе

«Единая Россия» одержала победу на выборах со значительным перевесом, получив 30 мандатов из 33.

Именно так, по мнению губернатора Владимира Городецкого, выглядит объективная оценка выборов, состоявшихся в Новосибирской области 10 сентября 2017 года. Они прошли конкурентно и легитимно во всех округах.

Владимир Городецкий прокомментировал итоги дополнительных выборов, прошедших в области в единый день голосования 10 сентября 2017 года на пресс-конференции 12 сентября.

— В единый день голосования проходили 33 избирательные компании, кандидаты претендовали на 33 мандата, из них 30 получили представители партии «Единая Россия», ЛДПР — 2 мандата, 1 — КПРФ, — сказал губернатор. — «Единая Россия» выиграла, причем, со значительным перевесом. Да, на 21-ом округе эта партия проиграла КПРФ (на довыборах в Законодательное собрание области), но этот округ всегда имел электорат со стабильным предпочтением определенной партии. Поэтому ничего трагического не произошло. Самое главное для меня как губернатора — выборы прошли конкурентно и вполне легитимно.

Напомним, что вчера 11 сентября были опубликованы результаты дополнительных выборов в региональные органы представительной власти, состоявшиеся в Новосибирской области 10 сентября 2017 года. На выборах депутатов Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 больше всех голосов избирателей набрал кандидат от «Единой России» Игорь Атякшев. По одномандатному избирательному округу № 21 (довыборы в ЗС НСО) победу одержал коммунист Сергей Клестов.

Также состоялись довыборы в горсовет Карасука и органы представительной власти в Баганском, Болотнинском, Искитимском, Куйбышевском и Чистоозерном районах, где победили представители местных отделений партии «Единая Россия». В Коченевском и Черепановском районах больше всех голосов избирателей получили кандидаты от ЛДПР.

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