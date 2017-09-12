Председателя облдумы Марину Оргееву наградили Орденом Почета
Указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным.
Указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным.
Председатель калининградской областной думы Марина Оргеева награждена Орденом Почета. Указ о награждении подписан президентом Владимиром Путиным и опубликован на сайте кабмина 11 сентября.
Почетную госнаграду председатель регионального парламента получила «за заслуги в укреплении российской государственности и многолетнюю добросовестную работу».
Как сообщили в