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12:32 (мск), источник: АиФ Калининград

Председателя облдумы Марину Оргееву наградили Орденом Почета

Указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

Председатель калининградской областной думы Марина Оргеева награждена Орденом Почета. Указ о награждении подписан президентом Владимиром Путиным и опубликован на сайте кабмина 11 сентября.

Почетную госнаграду председатель регионального парламента получила «за заслуги в укреплении российской государственности и многолетнюю добросовестную работу».

Как сообщили в пресс-службе областной думы, Марина Оргеева дважды была избрана председателем Калининградской областной Думы пятого и шестого созывов. Награждена Медалями «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, Орденом «За заслуги перед Калининградской областью».

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