В Кремле прокомментировали рассуждения об избирательной кампании Путина

Источник: РИА Новости

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на свои источники написал, что в администрации президента определились с тем, как будет выглядеть выдвижение: оно состоится в два этапа, выдвижение будет идти путем сбора подписей.

«Это, скажем так, политологи перебирают такие четки гипотетических возможностей в рамках законодательства. Да, в рамках законодательства можно идти от партии, можно идти самовыдвиженцем, ну и вот, все вот эти возможности перебирают, пытаясь гадать, какие варианты будут задействованы, в случае если президент примет решение идти на выборы», — заявил Песков на просьбу прокомментировать сообщения источников о планах по выдвижению Путина в президенты.