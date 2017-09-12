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12:56 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

«Полмиллиадра нарисовалось!» Дубровский потребовал разобраться с долгами южноуральских больниц

ЧЕЛЯБИНСК, 12 сентября, ФедералПресс. На Южном Урале при передаче больниц с муниципального уровня на региональный вскрылась задолженность в размере 459 миллионов рублей.

Об этом сегодня на совещании при губернаторе Челябинской области заявил начальник главного контрольного управления в регионе Дмитрий Агеев.

Борис Дубровский отметил, что речь, скорее всего, идет о злоупотреблении должностных лиц, и потребовал от подчиненных разобраться в ситуации в течение месяца.

«Полмиллиарда вдруг откуда-то нарисовалось! Работать над выяснением причин надо очень быстро и тщательно. Представьте мне топ-10 должников и приложите к этому списку фамилии главврачей этих медицинских учреждений. Думаю, мы будем разочарованы этими руководителями. С главами тоже будем разговаривать», — подчеркнул губернатор.

Добавим, на данный момент общая задолженность госзаказчиков перед бизнесом составила 459 миллионов рублей, а муниципальных — почти 100 миллионов рублей. При этом с отказом государственных структур платить за исполнение контрактов подрядчики сталкиваются все чаще, в ситуации с муниципальными заказами наблюдается обратная динамика.

Свою задолженность учреждения объясняют отсутствием финансирования, также ссылаются на несвоевременное исполнение контракта или задержки в предоставлении документов. Добавим, на прошлом совещании при губернаторе с докладом выступил гендиректор «Новатэка» Вадим Ромасенко.

Топ-менеджер отметил, что коммунальнальщики Челябинской области задолжали компании более миллиарда рублей и предупредил о возможности прекращения поставок газа в некоторые районы. Глава региона признался, что ему «по-человечески стыдно» за долги предприятий, и поручил главам районов разобраться с проблемой.

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