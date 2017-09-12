Уголовную ответственность за допинг хотят ввести в Беларуси
МИНСК, 12 сен — Sputnik. Уголовную ответственность за применение допинга в спорте планируют ввести в Беларуси, заявил в
МИНСК, 12 сен — Sputnik. Уголовную ответственность за применение допинга в спорте планируют ввести в Беларуси, заявил в
Вопрос о применении такой меры возник давно. В первую очередь это будет касаться не самих спортсменов, а тренеров и врачей, которые могут принуждать атлетов принимать запрещенные препараты или добавлять их в рацион спортсменов без их ведома.
«Пока стадия разработки самого проекта с введением уголовной ответственности. Естественно, мы его в течение
Глава НАДА также добавил, что пройдет проект и общественное обсуждение, чтобы услышать мнение профессионалов, федераций и всех заинтересованных.
«Я считаю, что до нового года законопроект поступит в правительство на рассмотрение», — добавил он.
По словам собеседника Sputnik, для расследования применения допинга специалистов НАДА иногда не хватает и необходимо привлекать сотрудников МВД или Следственного комитета, а сейчас законных оснований для этого нет.