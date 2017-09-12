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13:37 (мск), источник: Noi.md

Плахотнюк бросает вызов Додону: парламент проведет специальное заседание

Депутаты соберутся на специальное заседание парламента в ближайшее время, заявил сегодня лидер ДПМ Влад Плахотнюк.

Источник: Noi.md

Заседание будет созвано для переголосования по законопроектам, ранее отклоненным главой государства, и их повторного представления для промульгации. По словам Плахотнюка, Игорь Додон необоснованно отклонил инициативы, направленные на улучшение жизни людей.

«Президент необоснованно отказался промульгировать несколько законов, касающихся важных для людей областей: закон о борьбе с терроризмом, закон о реформе Академии наук, закон об энергетике, который дает больше независимости регулятору, он также отклонил закон о талонах на питание. Аргументы, по которым эти законы были отвергнуты, лишены смысла, а последствия для людей могут быть только отрицательными», — подчеркнул Плахотнюк.

Ранее Андриан Канду объявил, что глава государства вернул для пересмотра 12 законопроектов.

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