Плахотнюк бросает вызов Додону: парламент проведет специальное заседание

Заседание будет созвано для переголосования по законопроектам, ранее отклоненным главой государства, и их повторного представления для промульгации. По словам Плахотнюка, Игорь Додон необоснованно отклонил инициативы, направленные на улучшение жизни людей.

«Президент необоснованно отказался промульгировать несколько законов, касающихся важных для людей областей: закон о борьбе с терроризмом, закон о реформе Академии наук, закон об энергетике, который дает больше независимости регулятору, он также отклонил закон о талонах на питание. Аргументы, по которым эти законы были отвергнуты, лишены смысла, а последствия для людей могут быть только отрицательными», — подчеркнул Плахотнюк.