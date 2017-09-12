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14:03 (мск), источник: НТА-Приволжье

Валерий Шанцев поручил перекрыть каналы поставки контрафактного топлива в Нижегородскую область

Как сообщил на заседании правительства региона 12 сентября министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов, в первом полугодии 2017 года ёмкость потребления топлива в области составила 612 тыс. тонн, а доля контрафакта — 9,2%.

Источник: Reuters

По его словам, при этом государством было недополучено акцизов на 306 млн. рублей. Министр отметил, что в 2016 году объём потребления топлива составил около 1,302 млн. тонн из них 10,2 тыс. тонн дизельного топлива и бензина, поступающих по железной дороге и автомобильным транспортом, являлись контрафактными.

«В большинстве случаев некачественным топливом торгуют частные заправщики. Причём доказать, что это некачественное топливо, как правило, невозможно. Мы, выходя на проверку, информируем предприятие за три дня до проверки. И предприятие в этот период меняет топливо на качественное. Мы знаем перечень заправок, такая работа ведётся системно, но, к сожалению, из-за того, что есть регламент проверок фактов выявить не можем», — заявил Максим Черкасов, добавив, что министерство вышло с предложением сократить сроки для предупреждения о проверке АЗС.

В свою очередь губернатор Валерий Шанцев задался вопросом, а нельзя ли переместить проверки с АЗС в точки прибытия контрафактного топлива. «Этот трафик нужно прекратить. Лучше закрыть область непосредственно с точки поступления, нежели носиться по всей области, по всем заправкам, их у нас очень много. Пусть наши частные заправщики бегают за некачественным топливом в других регионах. Железная дорога и автомобильный транспорт контролируемые вещи абсолютно», — сказал глава региона и поставил такую задачу перед правоохранительными органами и министерством промышленности.

Напомним, проект по проверке качества автомобильного топлива «Трасса» стартовал в Нижегородской области. В рамках акции запущена «горячая линия» по номеру 439−10−00, на которую каждый желающий может позвонить и сообщить о некачественном топливе на той или иной автозаправке.

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