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15:51 (мск), источник: НТА-Приволжье

Адвокат Надежды Рожковой обжалует приговор по обвинению экс-главы администрации Ленинского района Нижнего Новгорода в халатности

Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области, адвокат экс-главы Ленинского района не согласен с вынесенным приговором.

Источник: НТА-Приволжье

В этой связи он подал апелляционную жалобу, указывая, что данный приговор подлежит отмене, а уголовное дело — направлению на новое рассмотрение в ином составе суда.

В тоже время, как отметил собеседник агентства, по состоянию на 12 сентября 2017 года иных жалоб на приговор суда не поступало.

Напомним, что суд признал Сергея Белова и Надежду Рожкову виновными в халатности по делу об обрушении дома № 32 на ул. Самочкина Нижнего Новгорода.

Тем не менее, в связи с истечением срока давности по уголовному делу, они были избавлены от наказания в виде штрафов по 100 тыс. рублей каждый.

После суда Сергей Белов и Надежда Рожкова заявили, что будут обжаловать решение Ленинского райсуда в вышестоящей инстанции.

Напомним, что 15 апреля 2014 года произошло частичное обрушение здания общежития, причиной которого явились осадка и подвижка его фундамента, вызванные размывом грунта, который произошел из-за воды в подвале, аварий на водопроводных, канализационных и отопительных трубах, а также разрушение отмостки по периметру здания. В результате обрушения общежития жители 122 жилых помещений общежития лишились возможности в них проживать, а собственник одного нежилого помещения в общежитии лишился возможности его использовать.

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