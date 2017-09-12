Адвокат Надежды Рожковой обжалует приговор по обвинению экс-главы администрации Ленинского района Нижнего Новгорода в халатности

Источник: НТА-Приволжье

В этой связи он подал апелляционную жалобу, указывая, что данный приговор подлежит отмене, а уголовное дело — направлению на новое рассмотрение в ином составе суда.

В тоже время, как отметил собеседник агентства, по состоянию на 12 сентября 2017 года иных жалоб на приговор суда не поступало.

Напомним, что суд признал Сергея Белова и Надежду Рожкову виновными в халатности по делу об обрушении дома № 32 на ул. Самочкина Нижнего Новгорода.

Тем не менее, в связи с истечением срока давности по уголовному делу, они были избавлены от наказания в виде штрафов по 100 тыс. рублей каждый.

После суда Сергей Белов и Надежда Рожкова заявили, что будут обжаловать решение Ленинского райсуда в вышестоящей инстанции.