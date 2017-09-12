Адвокат Надежды Рожковой обжалует приговор по обвинению экс-главы администрации Ленинского района Нижнего Новгорода в халатности
Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в объединенной
Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в объединенной
В этой связи он подал апелляционную жалобу, указывая, что данный приговор подлежит отмене, а уголовное дело — направлению на новое рассмотрение в ином составе суда.
В тоже время, как отметил собеседник агентства, по состоянию на 12 сентября 2017 года иных жалоб на приговор суда не поступало.
Напомним, что суд признал Сергея Белова и Надежду Рожкову виновными в халатности по делу об обрушении дома № 32 на ул. Самочкина Нижнего Новгорода.
Тем не менее, в связи с истечением срока давности по уголовному делу, они были избавлены от наказания в виде штрафов по 100 тыс. рублей каждый.
После суда Сергей Белов и Надежда Рожкова заявили, что будут обжаловать решение Ленинского райсуда в вышестоящей инстанции.
Напомним, что 15 апреля 2014 года произошло частичное обрушение здания общежития, причиной которого явились осадка и подвижка его фундамента, вызванные размывом грунта, который произошел