Додон: Я просил профессионального военного, а не «грантоеда»

«Я просил профессионального военного, а правительство предлагает мне грантоеда. Кабинетного реформатора. Я не могу принять подобную кандидатуру, потому что он не только некомпетентен в военной области, но и обладает сомнительным опытом в правительствах Филата и Лянкэ», — сообщил глава государства.

«Национальной армией должен руководить хорошо подготовленный профессионал, который знает специфику военного менеджмента. И я оставляю за собой право выдвинуть такую кандидатуру в ближайшее время», — подчеркнул президент.