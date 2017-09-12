Додон: Я просил профессионального военного, а не «грантоеда»
Президент Республики Молдова Игорь Додон прокомментировал выдвижение на должность министра обороны Еуджена Стурзы.
Президент Республики Молдова Игорь Додон прокомментировал выдвижение на должность министра обороны Еуджена Стурзы.
«Я просил профессионального военного, а правительство предлагает мне грантоеда. Кабинетного реформатора. Я не могу принять подобную кандидатуру, потому что он не только некомпетентен в военной области, но и обладает сомнительным опытом в правительствах Филата и Лянкэ», — сообщил глава государства.
«Национальной армией должен руководить хорошо подготовленный профессионал, который знает специфику военного менеджмента. И я оставляю за собой право выдвинуть такую кандидатуру в ближайшее время», — подчеркнул президент.
«На протяжении восьми лет в Министерстве обороны проводили эксперименты со всякими