Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Госдеп США прокомментировал прорыв Саакашвили на Украину
Названа главная причина смерти во время секса
Принц, женившийся на простой русской девушке летом 2017-го (фото)
Что будет с рублем к зиме
Меркель ответила на вопрос о признании Крыма частью России
Ядерный заряд в небе над Японией: мировая реакция Эксперты отмечают, что действия Пхеньяна — во многом спровоцированы Вашингтоном, Токио и Сеулом
Госдеп США прокомментировал прорыв Саакашвили на Украину
Опасный вирус из Китая пришел в Россию
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
Все ещё мисс Вселенная: Фёдорова предстала в купальнике - СМИ
Эксперт: Киев получил сигнал не мешать на Донбассе
Девушка из России стала кумиром в Корее благодаря своей внешности
В моду вошли «сломанные» каблуки (фото)
Экс-глава войск Украины назвал организаторов госпереворота – СМИ
Новейшая атомная подлодка РФ покрыта тайной – СМИ
МИД Украины обратился с призывом к Западу из-за выборов РФ
Стрельба в переходе метро: есть пострадавший
Фоторепортажи
9Празднование Курбан-байрама
14День знаний в российских школах
13:39 (мск), источник: Actualitati.md

Додон: Я просил профессионального военного, а не «грантоеда»

Президент Республики Молдова Игорь Додон прокомментировал выдвижение на должность министра обороны Еуджена Стурзы.

Источник: Actualitati.md

«Я просил профессионального военного, а правительство предлагает мне грантоеда. Кабинетного реформатора. Я не могу принять подобную кандидатуру, потому что он не только некомпетентен в военной области, но и обладает сомнительным опытом в правительствах Филата и Лянкэ», — сообщил глава государства.

«Национальной армией должен руководить хорошо подготовленный профессионал, который знает специфику военного менеджмента. И я оставляю за собой право выдвинуть такую кандидатуру в ближайшее время», — подчеркнул президент.

«На протяжении восьми лет в Министерстве обороны проводили эксперименты со всякими министрами-унионистами путем политического алгоритма с либералами. Теперь политический алгоритм с Лянкэ. Я поддерживаю военных в их просьбе о компетентном и ответственном, аполитичном руководстве. А господина Стурзу я не могу поддержать ни сейчас, ни при второй попытке, если правительство повторно выдвинет эту, абсолютно не подходящую кандидатуру», — заключил президент.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Мунсовет проголосовал за выделение надбавки к зарплате поваров, помощников и нянь в детсадах
В крупных городах России массово эвакуируют школы, вузы и ТЦ
Юлия Липницкая: Человек, выдающий себя за моего отца — мошенник
«Матильду» не покажет крупнейшая сеть кинотеатров в России
Правительство запретило госзакупки иностранной мебели
«Роснефть» объявила, что сдвинула айсберг массой миллион тонн
Суд Багдада приговорил к смертной казни гражданина РФ
Назван любимый футбольный клуб Ким Чен Ына
Спорт
ЦСКА открывает охоту на «орлов» Вице-чемпионы России отправились в столицу Португалии Лиссабон, где в сразятся с местной "Бенфикой" в первом туре группы А Лиги чемпионов
Авто
«Порше» представила «королевский» Cayenne И вот вам инструкция, как его отличить от «просто» Кайена
Hi-Tech
Оптимальный iPhone 7 подешевел более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Ревва снял пародию на «Афоню» с Аллой Михеевой: видео Популярный шоумен показал тизер своего нового клипа, в котором, помимо Михеевой, снялся актер Павел Деревянко
Недвижимость
Игорь Крутой застроит жильем промзону на юге Москвы
В России будут по-новому оценивать объемы ввода жилья
Часть россиян освободят от платы за капремонт домов
7 вещей, которые должны быть в комнате школьника
Леди
Почему я рада, что не получила высшего образования Блогер Арина Холина рассуждает о том, так ли необходимо современным людям высшее образование, и правда ли, что без диплома можно найти высокооплачиваемую работу.
Дети
Четырехлетняя дочка Анны Михалковой не признает своих братьев Актриса откровенно рассказала о проблемах в воспитании.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь