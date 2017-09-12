Референдум по отставке Дорина Киртоакэ пройдет 19 ноября

Накануне Апелляционная палата дала разрешение на плебисцит, таким образом отклонив иск адвокатов отстранённого от должности мэра, которые потребовали отменить вердикт первой инстанции. Решение окончательное и обжалованию не подлежит.

Дорин Киртоакэ находится под домашним арестом. Он проходит по делу о платных парковках. Киртоакэ обвиняют в коррупции и извлечении выгоды из влияния. Он также является фигурантом другого уголовного дела, по которому его обвиняют в превышении служебных полномочий.