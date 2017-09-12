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13:40 (мск), источник: Publika.md

Референдум по отставке Дорина Киртоакэ пройдет 19 ноября

26 муниципальных советников проголосовали за проведение референдума об отставке Дорина Киртоакэ 19 ноября.

Источник: Publika.md

Накануне Апелляционная палата дала разрешение на плебисцит, таким образом отклонив иск адвокатов отстранённого от должности мэра, которые потребовали отменить вердикт первой инстанции. Решение окончательное и обжалованию не подлежит.

Дорин Киртоакэ находится под домашним арестом. Он проходит по делу о платных парковках. Киртоакэ обвиняют в коррупции и извлечении выгоды из влияния. Он также является фигурантом другого уголовного дела, по которому его обвиняют в превышении служебных полномочий.

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