Представитель МИД РФ в Нижнем Новгороде Сергей Малов покидает пост

Источник: НТА-Приволжье

Как сообщил агентству «НТА-Приволжье» сам Сергей Малов, его отставка связана с окончанием срока действия контракта.

На вопрос агентства о планах на ближайшую перспективу Сергей Малов отметил, что «давайте не будем бежать впереди паровоза».

Отметим, что Сергей Малов занимал должность представителя МИДа в Нижнем Новгороде с 1997 года — 20 лет.

СПРАВКА

Сергей Геральдович Малов родился в 1965 году. Имеет высшее образование: в 1990 году окончил Горьковский государственный университет им. Н. И. Лобачевского, а в 1992 году — дипломатическую академию МИД России.

С 1993 по 1997 года — третий, второй, первый секретарь представительства МИД России в Нижнем Новгороде. С 1997 года — представитель МИД России в Нижнем Новгороде.

Имеет дипломатический ранг советника первого класса. Владеет английским языком.