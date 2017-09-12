Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бом сдался под давлением и сказал правду об Украине и Донбассе
17 советов от самых старых людей планеты
«Началось»: миллиардер из США о словах Путина о властелине мира
Мост "планетарного характера": Путин поддержал суперпроект
Меркель ответила на вопрос о признании Крыма частью России
В Сети показали затопленный МайамиЦентральные улицы города оказались под водой из-за урагана «Ирма», обрушившегося на штат Флорида
Бузова, Пелагея, Ревва и другие на открытии сезона Comedy Club
Шепелев и Малахов в один день выпустили шоу на одну и ту же тему
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
Все ещё мисс Вселенная: Фёдорова предстала в купальнике - СМИ
Эксперт: Киев получил сигнал не мешать на Донбассе
Россиянка найдена мертвой в отеле Паттайи
«Аж иссохся от злобы»: Леонтьев на слова Улюкаева
Водонаева вышла замуж: первые фото с торжества - СМИ
СМИ: Беременная Ковальчук позирует в боди и платье
Корабль Украины обследовал буровые установки РФ в Черном море
Лавров озвучил новое сокращение дипломатов США
Фоторепортажи
9Празднование Курбан-байрама
8В Индии простились с Ганешей
13:13 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Имущество депутата-банкрота Гаффнера никто не хочет покупать

Суд дал на «распродажу» еще 3 месяца.

Источник: УралИнформБюро

Свердловский Арбитражный суд продлил процедуру банкротства депутата Заксобрания региона Ильи Гаффнера. В инстанцию поступило ходатайство от финансового управляющего депутата Александра Осинского о продлении срока реализации имущества скандального политика еще на 3 месяца — до 11 декабря 2017 года.

К этому времени планируется выставить на торги доли Гаффнера в компаниях и произвести расчет с кредиторами, передает «Уралинформбюро». Вероятнее всего, речь идет об ООО «КЭТ», ООО «Урал-Холдинг-плюс», где Илья Гаффнер значится учредителем. Стоит отметь, что до этого были выставлены на продажу два ружья, принадлежащие депутату.

Банкротом народного избранника арбитражный суд Свердловской области признал в феврале 2016 года из-за просроченного коммерческого кредита на 160 миллионов рублей, по которому он выступал поручителем. Деньги занимались на развитие подконтрольного Гаффнеру агропредприятия «Шиловское». Согласно данным судебной инстанции, депутат должен двум финансовым организациям — Сбербанку и Россельхозбанку.

Очередное судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве свердловского депутата назначено на 4 декабря 2017 года.

Всероссийское внимание к своей персоне Гаффнер привлек после рекомендации россиянам меньше питаться в кризис.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Имущество депутата-банкрота Гаффнера никто не хочет покупать
СМИ узнали о возможном сокращении пенсий в ближайшие три года
Эрдоган заявил о внесении залога за российские С-400
Против руководителей УСБ СК возбудили еще одно дело о взятке
Юлию Тимошенко обвинили в незаконном пересечении границы
ЕС запустил сайт для информационного противодействия России
Суд Багдада приговорил к смертной казни гражданина РФ
Назван любимый футбольный клуб Ким Чен Ына
Спорт
ЦСКА открывает охоту на «орлов» Вице-чемпионы России отправились в столицу Португалии Лиссабон, где в сразятся с местной "Бенфикой" в первом туре группы А Лиги чемпионов
Авто
Все о новом Toyota Land Cruiser Prado На автосалоне во Франкфурте состоялась мировая премьера обновленного внедорожника Toyota Land Cruiser Prado. Разбираем, что в нем изменилось
Hi-Tech
Оптимальный iPhone 7 подешевел более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Ревва снял пародию на «Афоню» с Аллой Михеевой: видео Популярный шоумен показал тизер своего нового клипа, в котором, помимо Михеевой, снялся актер Павел Деревянко
Недвижимость
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Самые необычные храмы мира (фото)
Дома реновации могут появиться в промзонах
Стало известно, сколько денег потратили на парк «Зарядье»
Леди
Почему я рада, что не получила высшего образования Блогер Арина Холина рассуждает о том, так ли необходимо современным людям высшее образования, и правда ли, что без диплома можно найти высокооплачиваемую работу.
Дети
Егор Кончаловский решился показать возлюбленную с сыном Режиссер души не чает в пятимесячном Тимуре.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь