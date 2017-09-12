Имущество депутата-банкрота Гаффнера никто не хочет покупать
Суд дал на «распродажу» еще 3 месяца.
Суд дал на «распродажу» еще 3 месяца.
Свердловский Арбитражный суд продлил процедуру банкротства депутата Заксобрания региона Ильи Гаффнера. В инстанцию поступило ходатайство от финансового управляющего депутата Александра Осинского о продлении срока реализации имущества скандального политика еще на 3 месяца — до 11 декабря 2017 года.
К этому времени планируется выставить на торги доли Гаффнера в компаниях и произвести расчет с кредиторами, передает «Уралинформбюро». Вероятнее всего, речь идет об ООО «КЭТ», ООО «Урал-Холдинг-плюс», где Илья Гаффнер значится учредителем. Стоит отметь, что до этого были выставлены на продажу два ружья, принадлежащие депутату.
Банкротом народного избранника арбитражный суд Свердловской области признал в феврале 2016 года
Очередное судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве свердловского депутата назначено на 4 декабря 2017 года.
Всероссийское внимание к своей персоне Гаффнер привлек после рекомендации россиянам меньше питаться в кризис.