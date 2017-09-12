Имущество депутата-банкрота Гаффнера никто не хочет покупать

Источник: УралИнформБюро

Свердловский Арбитражный суд продлил процедуру банкротства депутата Заксобрания региона Ильи Гаффнера. В инстанцию поступило ходатайство от финансового управляющего депутата Александра Осинского о продлении срока реализации имущества скандального политика еще на 3 месяца — до 11 декабря 2017 года.

К этому времени планируется выставить на торги доли Гаффнера в компаниях и произвести расчет с кредиторами, передает «Уралинформбюро». Вероятнее всего, речь идет об ООО «КЭТ», ООО «Урал-Холдинг-плюс», где Илья Гаффнер значится учредителем. Стоит отметь, что до этого были выставлены на продажу два ружья, принадлежащие депутату.

Банкротом народного избранника арбитражный суд Свердловской области признал в феврале 2016 года из-за просроченного коммерческого кредита на 160 миллионов рублей, по которому он выступал поручителем. Деньги занимались на развитие подконтрольного Гаффнеру агропредприятия «Шиловское». Согласно данным судебной инстанции, депутат должен двум финансовым организациям — Сбербанку и Россельхозбанку.

Очередное судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве свердловского депутата назначено на 4 декабря 2017 года.