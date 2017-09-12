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13:15 (мск), источник: ЕАН

Фонд «Город без наркотиков» переводят на госфинансирование

Легендарный екатеринбургский фонд «Город без наркотиков» будет включен в областной реестр организаций, которые занимаются реабилитацией наркозависимых и профилактикой наркомании.

Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев, посетивший сегодня фонд. Глава региона поручил минздраву проработать систему грантовой поддержки таких организаций, а главу фонда «Город без наркотиков» Андрея Кабанова призвал активно пользоваться возможностями получения господдержки. Планируется, что гранты будут распределяться ежеквартально.

Напомним, в мае Куйвашев продлил «ГБН» на неопределенный срок аренду особняка на улице Белинского. Областное министерство по управлению госимуществом сначала решила взыскать накопившийся к тому времени долг в 4,6 млн. рублей через суд, однако буквально через несколько дней после подачи иска от своих намерений чиновники отказались.

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