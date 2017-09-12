Фонд «Город без наркотиков» переводят на госфинансирование

Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев, посетивший сегодня фонд. Глава региона поручил минздраву проработать систему грантовой поддержки таких организаций, а главу фонда «Город без наркотиков» Андрея Кабанова призвал активно пользоваться возможностями получения господдержки. Планируется, что гранты будут распределяться ежеквартально.

Напомним, в мае Куйвашев продлил «ГБН» на неопределенный срок аренду особняка на улице Белинского. Областное министерство по управлению госимуществом сначала решила взыскать накопившийся к тому времени долг в 4,6 млн. рублей через суд, однако буквально через несколько дней после подачи иска от своих намерений чиновники отказались.