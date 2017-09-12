Михайленко назвал своего преемника в омском горсовете

На сегодняшнем заседании бюро омского обкома КПРФ новым руководителем фракции партии в Омском городском Совете был избран Дмитрий Горбунов. Он сменил на этом посту Леонида Михайленко, проигравшего выборы 10 сентября.

«Я и сам голосовал за Горбунова. Это достойный человек, который способен руководить фракцией в горсовете», — заявил в разговоре с «СуперОмском» Михайленко.

Напомним, что бывший депутат Законодательного собрания Леонид Михайленко руководил фракцией КПРФ в течение всей работы пятого созыва горсовета. По его словам, сейчас он намерен отдохнуть, а решение о его дальнейшей работе в обкоме «будет принимать партия».