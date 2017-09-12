Россия и Турция подписали контракт на поставку С-400
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Москва и Анкара достигли договоренности о поставке российских систем С-400 в Турцию и подписали контракт, сообщает
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Москва и Анкара достигли договоренности о поставке российских систем С-400 в Турцию и подписали контракт, сообщает
«Стороны достигли договоренностей о поставке С-400 и подписали контракт. Россия готова к его реализации», — говорится в официальном сообщении.
Детали соглашения не приводятся
«Приоритетное право комментировать контракт принадлежит инозаказчику. При этом необходимо подчеркнуть, что поставка данной системы Турции отвечает геополитическим интересам Российской Федерации», — отметили в ведомстве.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара внесла первый взнос за комплексы C-400. Переговоры Москвы и Анкары по поставкам С-400 шли непросто. О том, что сторонам почти удалось достичь договоренности,
Как рассказал РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко, контракт с Турцией может быть реализован в течение двух лет. Подписание соглашения он назвал важным шагом в
ЗРС С-400 «Триумф», пока не имеющая аналогов в мире, предназначена для поражения воздушных объектов, включая самолеты и баллистические ракеты. Контракт на поставку комплекса был подписан также с Китаем. В конце августа Федеральная служба по