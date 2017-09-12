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13:29 (мск), источник: РИА Новости

Россия и Турция подписали контракт на поставку С-400

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Москва и Анкара достигли договоренности о поставке российских систем С-400 в Турцию и подписали контракт, сообщает пресс-служба Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

Источник: РИА Новости

«Стороны достигли договоренностей о поставке С-400 и подписали контракт. Россия готова к его реализации», — говорится в официальном сообщении.

Детали соглашения не приводятся из-за «специфики и чувствительности темы».

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«Приоритетное право комментировать контракт принадлежит инозаказчику. При этом необходимо подчеркнуть, что поставка данной системы Турции отвечает геополитическим интересам Российской Федерации», — отметили в ведомстве.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара внесла первый взнос за комплексы C-400. Переговоры Москвы и Анкары по поставкам С-400 шли непросто. О том, что сторонам почти удалось достичь договоренности, пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын говорил еще в конце июля. В августе гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что контракт близок к подписанию, но еще не вступил в силу.

Как рассказал РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко, контракт с Турцией может быть реализован в течение двух лет. Подписание соглашения он назвал важным шагом в военно-техническом сотрудничестве Москвы и Анкары.

ЗРС С-400 «Триумф», пока не имеющая аналогов в мире, предназначена для поражения воздушных объектов, включая самолеты и баллистические ракеты. Контракт на поставку комплекса был подписан также с Китаем. В конце августа Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству заявила, что получила около десяти заявок на С-400.

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Во время загрузки произошла ошибка.
25 июля© Ньюстюб
4 комментарияк этой статье
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Комментарии4
Комментарии
4
DAVITH ARMANI
Не пойму зачем продавать ракеты людям которые в очередной раз используют их против российских самолётов?что жизнь пилота вам ничего не стоила?или за деньги...
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