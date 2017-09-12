Омский депутат-коммунист Ивченко будет ходить в горсовет вместе с мамой

Выяснилось, что в горсовет от КПРФ прошли мать и сын. Иван Ивченко шел по общему списку, а Светлана Ивченко прошла по спискам 4-го избирательного округа. Теперь, судя по всему, мать и сын будут видеться не только на домашних посиделках, но и вместе ходить в горсовет.