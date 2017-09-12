Омский депутат-коммунист Ивченко будет ходить в горсовет вместе с мамой
«СуперОмск» продолжает разбирать итоги выборов в омский горсовет.
«СуперОмск» продолжает разбирать итоги выборов в омский горсовет.
Выяснилось, что в горсовет от КПРФ прошли мать и сын. Иван Ивченко шел по общему списку, а Светлана Ивченко прошла по спискам 4-го избирательного округа. Теперь, судя по всему, мать и сын будут видеться не только на домашних посиделках, но и вместе ходить в горсовет.
В общем сложности от КПРФ в омский горсовет прошло 9 человек: Дмитрий Горбунов, Иван Ивченко, Михаил Федотов, Иван Федин, Дмитрий Петренко, Сергей Жуков, Наталья Поршнева, Светлана Ивченко и Кирилл Курятников.
Первое место по числу мандатов у «Единой России», от которой прошло — 26, у ЛДПР — 2, «Справедливой России» — 2 и «Коммуниство России» — 1.
Выборы в омский горсовет прошли 10 сентября. Итоговая явка составила 21,1% (190 031 омичей).