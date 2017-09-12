Демпартия предлагает внести в Конституцию Молдовы пункт об евроинтеграции

Источник: Sputnik.md

Он добавил, что эта инициатива исходит из постановления Конституционного суда от 9 сентября 2014 года. Согласно этому решению КС констатировала, что ориентация на европейские демократические ценности — это определяющий элемент конституционной идентичности Молдовы.

«В связи с этим мы приняли решение инициировать изменение Конституции путем введения ссылки, в которой четко оговаривается, что стратегическая ориентация страны — это европейская интеграция», — сказал Плахотнюк.

Как отметил демократ, это делается для того, чтобы «весь мир четко понимал, что курс, которого мы придерживаемся, — это евроинтеграция, а все государственные институты действуют только в этом направлении, вне зависимости от политических изменений, которые могут произойти в будущем, или от чьих-либо интересов».