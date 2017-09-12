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13:41 (мск), источник: Sputnik.md

Демпартия предлагает внести в Конституцию Молдовы пункт об евроинтеграции

КИШИНЕВ, 12 сен — Sputnik. Председатель Демократической партии Владимир Плахотнюк заявил, что в ходе еженедельного заседания ДПМ была обсуждена возможность изменения Конституции, а проект уже на протяжении нескольких месяцев находится в работе у политформирования.

Источник: Sputnik.md

Он добавил, что эта инициатива исходит из постановления Конституционного суда от 9 сентября 2014 года. Согласно этому решению КС констатировала, что ориентация на европейские демократические ценности — это определяющий элемент конституционной идентичности Молдовы.

«В связи с этим мы приняли решение инициировать изменение Конституции путем введения ссылки, в которой четко оговаривается, что стратегическая ориентация страны — это европейская интеграция», — сказал Плахотнюк.

Как отметил демократ, это делается для того, чтобы «весь мир четко понимал, что курс, которого мы придерживаемся, — это евроинтеграция, а все государственные институты действуют только в этом направлении, вне зависимости от политических изменений, которые могут произойти в будущем, или от чьих-либо интересов».

Плахотнюк добавил, что другие детали об этом изменении будут предоставлены позже, когда будут проведены многочисленные консультации, чтобы найти наилучшую формулировку.

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