В павловском селе избрали нового главу

Источник: РИА "Воронеж"

В Русско-Буйловском сельском поселении Павловского района выбрали главу в воскресенье, 10 сентября. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила председатель Павловской территориальной избирательной комиссии Валентина Мозговая во вторник, 11 сентября.

Победу одержала исполняющая обязанности главы поселения, ведущий специалист администрации поселения Валентина Ворфоломеева. Земляки отдали за нее 583 голоса, что составило 46,2%. На пост претендовали еще восемь кандидатов. Всего в списки избирателей включили 2038 жителей.

В Единый день голосования главу поселения избрали и в Александро-Донском сельском поселении Павловского района. Победу одержал действующий глава Владимир Антоненко. За него проголосовали 767 избирателей, это 81% от участвующих в выборах.