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13:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Правительство на два года запретило госзакупки иностранной мебели

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, ограничивающее государственные закупки мебели и деревянных изделий. Об этом он сообщил во вторник, 12 сентября, в ходе заседания правительственной комиссии по импортозамещению, передает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Мера, по словам главы кабмина, не затрагивает страны, входящие в Евразийский экономический союз (помимо России это Белоруссия, Армения, Киргизия и Казахстан). Ограничения вводятся сроком на два года.

Премьер отметил, что в целом по стране импортозамещение «развивается и развивается достаточно неплохо», добавив, что «в принципиально важных областях» удается даже опередить план.

«Но еще довольно много предстоит сделать для увеличения доли российских поставщиков в производственных цепочках, повышения конкурентоспособности и в целом улучшения репутации товаров, которые производятся в России, а стало быть, организации цепочек их сбыта», — приводит его слова «Интерфакс».

Весной 2014 года ряд стран, в том числе США и государства-члены Евросоюза, установили ограничительные меры в отношении Москвы, связав их с вхождением Крыма в состав России, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В качестве ответа РФ ввела эмбарго на ввоз некоторых продуктов из этих стран. Оно действует до 31 декабря 2017 года и может быть продлено.

4 комментарияк этой статье
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Комментарии4
Комментарии
4
Максим Медведев
Умно ! Умно ! Это же Д.А.Медведев !!! А что нельзя бирки на ней поменять ? Лучше бы наше правительство законы сделала о защите бездомных животных ! приюты ,...
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