Правительство на два года запретило госзакупки иностранной мебели

Источник: РИА "Новости"

Мера, по словам главы кабмина, не затрагивает страны, входящие в Евразийский экономический союз (помимо России это Белоруссия, Армения, Киргизия и Казахстан). Ограничения вводятся сроком на два года.

Премьер отметил, что в целом по стране импортозамещение «развивается и развивается достаточно неплохо», добавив, что «в принципиально важных областях» удается даже опередить план.

«Но еще довольно много предстоит сделать для увеличения доли российских поставщиков в производственных цепочках, повышения конкурентоспособности и в целом улучшения репутации товаров, которые производятся в России, а стало быть, организации цепочек их сбыта», — приводит его слова «Интерфакс».