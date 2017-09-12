Правительство на два года запретило госзакупки иностранной мебели

Мера, по словам главы кабмина, не затрагивает страны, входящие в Евразийский экономический союз (помимо России это Белоруссия, Армения, Киргизия и Казахстан). Ограничения вводятся сроком на два года.
«Но еще довольно много предстоит сделать для увеличения доли российских поставщиков в производственных цепочках, повышения конкурентоспособности и в целом улучшения репутации товаров, которые производятся в России, а стало быть, организации цепочек их сбыта», — приводит его слова «Интерфакс».
Весной 2014 года ряд стран, в том числе США и