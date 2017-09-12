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16:41 (мск), источник: Новости Воронежа

Воронежский губернатор заявил об интересе в сотрудничестве с Ward Howell

Во вторник, 12 сентября 2017 года, глава Воронежской области Алексей Гордеев провел встречу с президентом компании Ward Howell Сергеем Воробьевым.

Источник: govvrn.ru

Воробьев сообщил о деятельности фирмы по поиску руководителей, а также развитию лидерского капитала. По словам руководителя, Ward Howell помогает провести оценку возможностей руководителей и управленческих команд. И затем повысить их эффективность.

На встрече обсудили возможность реализации совместных образовательных программ по подготовке руководителей. Губернатор проявил заинтересованность в сотрудничестве и дал необходимые для этого поручения.

По словам Алексея Гордеева, миссию власти он видит не в показателях, а в формировании комфортной среды для человека и деятельности предпринимателей.

«Это то, что раскрывает главное — человеческий капитал, — подытожил глава региона. — Всё в конечном итоге делают люди».

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