Воронежский губернатор заявил об интересе в сотрудничестве с Ward Howell
Во вторник, 12 сентября 2017 года, глава Воронежской области Алексей Гордеев провел встречу с президентом компании Ward Howell Сергеем Воробьевым.
Во вторник, 12 сентября 2017 года, глава Воронежской области Алексей Гордеев провел встречу с президентом компании Ward Howell Сергеем Воробьевым.
Воробьев сообщил о деятельности фирмы по поиску руководителей, а также развитию лидерского капитала. По словам руководителя, Ward Howell помогает провести оценку возможностей руководителей и управленческих команд. И затем повысить их эффективность.
На встрече обсудили возможность реализации совместных образовательных программ по подготовке руководителей. Губернатор проявил заинтересованность в сотрудничестве и дал необходимые для этого поручения.
По словам Алексея Гордеева, миссию власти он видит не в показателях, а в формировании комфортной среды для человека и деятельности предпринимателей.
«Это то, что раскрывает главное — человеческий капитал, — подытожил глава региона. — Всё в конечном итоге делают люди».