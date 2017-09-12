В Омске мандат Жириновского получит безработная

По итогам выборов в Омский городской Совет в омском региональном отделении ЛДПР намерены передать временно неработающей Елене Кокориной мандат, полученный Владимиром Жириновским. Напомним, что список ЛДПР на выборах 10 сентября возглавляли лидер партии Владимир Жириновский и депутат Омского городского Совета Алексей Ложкин.

«Кому передать мандат решает не партия, а городская избирательная комиссия. По действующим правилам депутатом становится тот, за кого проголосовало большее количество избирателей, а это именно Елена Кокорина», — пояснил в разговоре с «СуперОмском» Алексей Ложкин.