Поездка в Крым обернулась проблемами для президента Эстонского футбольного союза

Источник: РИА "Новости"

«УЕФА занимается тем, чтобы в регионах, где есть какие-то проблемы, футбол не страдал. Вот и все. И этот вопрос пытались в какой-то момент политизировать. Я с президентом (УЕФА) говорил об этом. Здесь ни о какой политизации речь не идет. Однозначно занимаемся только футбольными вопросами, чтобы дети могли играть в футбол», — рассказал он Sputnik Эстония.

По его словам, в Крыму он планирует ознакомиться с проектами, которые, по мнению Крымского футбольного союза, требуют инвестирования.

Похлак напомнил, что после «Крымской весны» исполком УЕФА принял решение дать Крымской футбольной федерации определенную автономию и выделил средства в размере 1 млн евро на развитие футбола в Крыму. Такая же сумма была выделена крымской федерации футбола, созданной в Херсоне.