Поездка в Крым обернулась проблемами для президента Эстонского футбольного союза

«УЕФА занимается тем, чтобы в регионах, где есть какие-то проблемы, футбол не страдал. Вот и все. И этот вопрос пытались в какой-то момент политизировать. Я с президентом (УЕФА) говорил об этом. Здесь ни о какой политизации речь не идет. Однозначно занимаемся только футбольными вопросами, чтобы дети могли играть в футбол», — рассказал он Sputnik Эстония.
По его словам, в Крыму он планирует ознакомиться с проектами, которые, по мнению Крымского футбольного союза, требуют инвестирования.
Похлак напомнил, что после «Крымской весны» исполком УЕФА принял решение дать Крымской футбольной федерации определенную автономию и выделил средства в размере 1 млн евро на развитие футбола в Крыму. Такая же сумма была выделена крымской федерации футбола, созданной в Херсоне.
Айвар Похлак вошел в состав комиссии УЕФА по вопросам развития крымского футбола в марте 2017 года. Он принимал участие во встрече представителей УЕФА и Крымского футбольного союза, по итогам которой были выделены средства на развитие этого спорта в Крыму. Тогда он заявил журналистам, что планирует посетить полуостров в течение ближайших шести месяцев, чтобы ознакомиться с состоянием футбольной инфраструктуры региона.