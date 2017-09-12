Галина Кокоулина опровергает сообщения о своей отставке

Анонимные телеграм-каналы «Вся соль» и «Солёные уши» 12 сентября распространили новость о том, что министр культуры Пермского края Галина Кокоулина уходит в отставку и намерена вернуться в краевую филармонию, которой она руководила до назначения в правительство. На это сообщение даже отреагировали некоторые официальные СМИ.

Сама Галина Юрьевна в телефонном разговоре с «Новым компаньоном» эту информацию опровергла. По её словам, ей не поступало никаких соответствующих предписаний — ни письменно, ни устно. С главой региона Максимом Решетниковым, занимающимся формированием нового правительства, она после его избрания на пост губернатора ещё не встречалась.

Тем не менее, Галина Кокоулина не исключает, что при формировании нового правительства в минкульт придёт новый руководитель: «Будет новое правительство, новые задачи, новые люди»…