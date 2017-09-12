Галина Кокоулина опровергает сообщения о своей отставке
Тем не менее, кадровые перестановки в правительстве неизбежны.
Тем не менее, кадровые перестановки в правительстве неизбежны.
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Сама Галина Юрьевна в телефонном разговоре с «Новым компаньоном» эту информацию опровергла. По её словам, ей не поступало никаких соответствующих предписаний — ни письменно, ни устно. С главой региона Максимом Решетниковым, занимающимся формированием нового правительства, она после его избрания на пост губернатора ещё не встречалась.
Тем не менее, Галина Кокоулина не исключает, что при формировании нового правительства в минкульт придёт новый руководитель: «Будет новое правительство, новые задачи, новые люди»…
Новое правительство Пермского края планируется сформировать к 20 сентября.