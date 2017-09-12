В единственном на Южном Урале опорном вузе сменится ректор

Ректор Магнитогорского государственного университета имени Носова уходит со своего поста. Валерий Колокольцев, которому в этом году исполняется 63 года, отказался от участия в очередных выборах главы вуза.

Ожидается, что избрание нового ректора состоится до конца 2017 года. Ученый совет МГТУ утвердил двух кандидатов — первого проректора по научной и инновационной деятельности Михаила Чукина и проректора по международной деятельности Алексея Корчунова.

Выборы ректора проходят в вузе каждые 5 лет. В 2007 и 2012 годах их выигрывал нынешний глава МГТУ Валерий Колокольцев.

Несколько лет назад в состав вуза вошел Магнитогорский гуманитарный университет. В этом году он стал единственным уральским вузом, получившим статус опорного. В МГТУ учится порядка 15 000 студентов, передает «Уралинформбюро».