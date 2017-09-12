Комитет Госсовета РТ отклонил проект об оплате за детсад по факту посещения

Источник: Аргументы и факты

Комитеты Госсовета РТ по образованию и социальной политике на совместном заседании 12 сентября отклонили законопроект депутата Артёма Прокофьева, меняющий расчёт родительской платы за детсад.

Прокофьев предложил изменить закон РТ об образовании, с тем чтобы родительская плата начислялась по фактическому посещению ребёнка. Депутат заявил, что плату по факту взимают во всех регионах ПФО, кроме РТ. В Татарстане же перерасчет делают только за питание, которое занимает лишь 13 — 20% в родительской плате.

Законопроект не поддержали правовое управление Госсовета РТ и прокуратура республики. Их основным аргументом стала ссылка на федеральный закон об образовании. По нему вопросы формирования и взимания родительской платы за детсад относятся к компетенции учредителей дошкольных образовательных учреждений — то есть муниципалитетов. «Устанавливать законом субъекта РФ какие-то нормативы или условия формирования родительской платы мы не вправе», — объяснила старший помощник прокурора РТ Галина Синякова.

Замминистра образования и науки РТ Ильдар Мухаметов заявил, что начисление платы по факту потребует дополнительных расходов из бюджета РТ: «Родители повально пойдут за справками. Это будет поводом уменьшить плату. Понятно, что компенсировать это придётся из бюджета». Многие депутаты заявили также, что плата по факту приведёт к уменьшению зарплат работников детсадов.