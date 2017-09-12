Комитет Госсовета РТ отклонил проект об оплате за детсад по факту посещения
Эксперты считают, что формирование размера родительской платы — компетенция муниципалитетов.
Эксперты считают, что формирование размера родительской платы — компетенция муниципалитетов.
Комитеты Госсовета РТ по образованию и социальной политике на совместном заседании 12 сентября отклонили законопроект депутата Артёма Прокофьева, меняющий расчёт родительской платы за детсад.
Прокофьев предложил изменить закон РТ об образовании, с тем чтобы родительская плата начислялась по фактическому посещению ребёнка. Депутат заявил, что плату по факту взимают во всех регионах ПФО, кроме РТ. В Татарстане же перерасчет делают только за питание, которое занимает лишь 13 — 20% в родительской плате.
Законопроект не поддержали правовое управление Госсовета РТ и прокуратура республики. Их основным аргументом стала ссылка на федеральный закон об образовании. По нему вопросы формирования и взимания родительской платы за детсад относятся к компетенции учредителей дошкольных образовательных учреждений — то есть муниципалитетов. «Устанавливать законом субъекта РФ
Замминистра образования и науки РТ Ильдар Мухаметов заявил, что начисление платы по факту потребует дополнительных расходов из бюджета РТ: «Родители повально пойдут за справками. Это будет поводом уменьшить плату. Понятно, что компенсировать это придётся из бюджета». Многие депутаты заявили также, что плата по факту приведёт к уменьшению зарплат работников детсадов.
Председатель рескома профсоюзов работников образования РТ Юрий Прохоров в беседе с «АиФ Казань» сказал, что по закону вопрос начисления родительской платы относится к компетенции муниципалитетов. «В каждом муниципалитете этот вопрос должен решаться дифференцированно, потому что у всех -в городе, на селе — разные условия, — сказал он. — И прежде всего нужно выяснить, на какие цели идёт родительская плата. Ведь она не может формировать фонд оплаты труда работников детсада, идти на оплату коммунальных услуг».