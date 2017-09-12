Нурсултан Назарбаев посетил отель на набережной Астаны
Глава государства посетил новый отель «The St.Regis Astana», передает ИА «NewTimes.kz».
Глава государства посетил новый отель «The St.Regis Astana», передает ИА «NewTimes.kz».
Там он ознакомился с макетом гостиницы и осмотрел один из номеров отеля, расположенного на территории Центрального парка Астаны на левом берегу реки Ишим.
Сообщается, что в отеле «The St.Regis Astana» 120 номеров, включая 23 люкса с приватными террасами и видами на парк и реку. Кроме того, в отеле выставлены предметы современного искусства, созданные казахстанскими и иностранными художниками.