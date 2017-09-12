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15:04 (мск), источник: Newtimes.kz

Нурсултан Назарбаев посетил отель на набережной Астаны

Глава государства посетил новый отель «The St.Regis Astana», передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

Там он ознакомился с макетом гостиницы и осмотрел один из номеров отеля, расположенного на территории Центрального парка Астаны на левом берегу реки Ишим.

Сообщается, что в отеле «The St.Regis Astana» 120 номеров, включая 23 люкса с приватными террасами и видами на парк и реку. Кроме того, в отеле выставлены предметы современного искусства, созданные казахстанскими и иностранными художниками.

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