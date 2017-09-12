Сокин не хочет быть спикером Горсовета Омска
Депутат Горсовета Омска заявил, что не будет рваться возглавить городской парламент.
Депутат Горсовета Омска заявил, что не будет рваться возглавить городской парламент.
Бывший
Он не намерен бороться за кресло спикера Горсовета Омска. По словам политика, курирующего вопросы ЖКХ, есть более достойные кандидаты на этот пост — глава омских единороссов Юрий Тетянников и руководитель регионального МЧС Владимир Корбут.
Алексей Сокин, депутат Горсовета Омска:
— Сегодня я сдал старый мандат депутата Горсовета. Сейчас на первом месте семья — мы с сыном построили корабль. Что касается амбиций, то я не буду рваться в спикеры. На мой взгляд, есть более достойные кандидатуры, Юрий Тетянников и Владимир Корбут. Тот, кто отвечает за внутреннюю политикУ, и также партия «Единая Россия» решат этот вопрос.
Отметим, что Юрий Тетянников готов пожертвовать местом