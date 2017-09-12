Сокин не хочет быть спикером Горсовета Омска

Он не намерен бороться за кресло спикера Горсовета Омска. По словам политика, курирующего вопросы ЖКХ, есть более достойные кандидаты на этот пост — глава омских единороссов Юрий Тетянников и руководитель регионального МЧС Владимир Корбут.

— Сегодня я сдал старый мандат депутата Горсовета. Сейчас на первом месте семья — мы с сыном построили корабль. Что касается амбиций, то я не буду рваться в спикеры. На мой взгляд, есть более достойные кандидатуры, Юрий Тетянников и Владимир Корбут. Тот, кто отвечает за внутреннюю политикУ, и также партия «Единая Россия» решат этот вопрос.