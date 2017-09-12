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17:22 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Сотни тысяч каталонцев вышли на марш за независимость от Испании

Сотни тысяч людей вышли на улицы Барселоны в Национальный день Каталонии, чтобы поддержать отделение этой провинции от Испании. Через три недели каталонцам предстоит референдум, проведения которого Мадрид пытается не допустить.

Источник: AP 2017

Улицы города заполнились людьми с флажками-эстеладами. Красно-желтая эстелада — неофициальный флаг каталонских земель и символ борьбы за независимость провинции.

Референдум о независимости Каталонии, который правительство Испании заранее объявило незаконным, должен состояться через три недели, 1 октября. Парламент провинции, в котором доминируют выступающие за независимость партии, принял закон об отделении от Испании, если каталонцы за это проголосуют.

Судя по последним опросам, мнения жителей Каталонии по поводу отделения разделились почти поровну.

Каталония — один из самых богатых регионов Испании. В составе королевства провинция обладает статусом автономного сообщества. У Каталонии своя полиция и свой официальный язык, который используется наравне с испанским.

Однако в регионе достаточно распространено мнение, что слишком большая часть его доходов уходит в Мадрид в качестве налогов.

Экономические проблемы Испании после глобального кризиса 2008 года — в первую очередь безработица — привели к росту в Каталонии сепаратистских настроений.

Оценки количества участников вторничного шествия разнятся: организаторы утверждают, что на улицы вышло более миллиона человек, но оценки чиновников из испанского правительства в несколько раз ниже. Чтобы свезти людей в Барселону из других каталонских городов было арендовано почти 2000 автобусов.

В преддверии марша испанская Гражданская гвардия, которая подчиняется Мадриду, в течение нескольких дней проводила рейды по печатным мастерским в поисках незаконной агитации или отпечатанных бюллетеней для референдума.

В сентябре парламент (Женералитет) Каталонии принял закон о референдуме и сопутствующие документы, в частности — о формировании избирательной комиссии и принципах организации голосования.

Но вскоре Конституционный суд Испании на чрезвычайном заседании приостановил действие всех этих документов. Власти Испании также предупредили каталонские СМИ, госслужащих и руководство полиции автономной области о последствиях несоблюдения судебных решений.

Несмотря на судебную блокировку, участники шествия надеются, что референдум все же пройдет. Многие из них пришли в майках цветов каталонского флага и даже раскрасили в них лица.

«Мы живет в XXI веке, а конституции, в которой говорится, что референдум незаконный, уже 40 лет. Времена меняются», — сказала агентству Франс пресс 25-летняя участница акции Даура Альберх.

«Время идет, и людям становится все понятнее, что оставаться в составе Испании не в наших интересах», — говорит 20-летняя участница акции Анна Комеллас.

Мэр Барселоны Ада Колау в целом поддерживает референдум, но потребовала у Каталонского парламента обеспечить участие в нем всех жителей автономной провинции.

Референдум о независимости власти Каталонии намерены провести 1 октября.

Вопрос, который они собираются вынести на референдум, звучит так: «Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?».

Для того чтобы голосование было признано состоявшимся, минимальной явки не предусмотрено. В случае победы сторонников независимости власти Каталонии обещают через 48 часов после объявления результатов начать процесс создания независимого государства.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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