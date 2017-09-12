Ростислав Хугаев: «Мы — единственный регион России, где празднуется День дружбы народов»

Источник: Volga News

В начале встречи Ростислав Хугаев пригласил главу региона на празднование Дня дружбы народов, который состоится в воскресенье, 17 сентября, в микрорайоне «Волгарь».

«Самарская область — единственный регион в стране, где на региональном уровне празднуется День дружбы народов. Спасибо Вам, Николай Иванович, мы единственные, кто отмечает этот день с таким же размахом, как государственный праздник!» — поблагодарил главу региона Хугаев.

Председатель Союза народов Самарской области подчеркнул: уже в следующем году празднование пройдет в новом парке Дружбы народов — площадь для торжественных мероприятий рассчитана на 10 тыс. человек. Ростислав Хугаев пригласил главу региона оценить готовность объекта. По его словам, основные работы будут закончены уже в конце сентября.

Глава региона отметил, что Парк дружбы народов станет новой точкой притяжения жителей и гостей города. Появление новой достопримечательности особенно актуально в преддверии проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Поддержка национальной культуры, национальных языков, сохранение дружбы народов будет представлено на чемпионате мира по футболу как достижение нашей многонациональной страны. Этот парк, безусловно, будет интересен иностранным гостям, и его посещение станет дополнительным хорошим впечатлением о Самаре и регионе. Николай Меркушкин

Ростислав Хугаев отметил, что строящийся парк неоднократно посещали представители делегаций национальных республик и благодарили руководство региона за такое внимание к культуре народов, проживающих на территории Самарской области.

Также основатель ГК «Амонд» рассказал главе региона о том, как развивается жилой район Волгарь. В настоящий момент ведется проектирование и строительство трех новых улиц — Казачьей, Осетинской и Солженицына. Из бюджета региона на строительство новых дорог выделены средства в размере 181 млн рублей.

Кроме того, Ростислав Хугаев рассказал главе региона о работе школы в микрорайоне. Напомним, образовательное учреждение было открыто в прошлом году и стало одной из двух новых школ, построенных в областном центре впервые за последние 20 лет. Глава региона принимал участие в закладке камня и торжественном открытии школы.

Празднование Дня дружбы народов состоится в воскресенье, 17 сентября, в экограде «Волгарь» в Куйбышевском районе г. Самары. Начало мероприятия в 14.00. Вход свободный.

Мероприятие организовано администрацией Губернатора Самарской области, Домом дружбы народов, Союзом народов Самарской области. В программе праздничного мероприятия запланирована работа интерактивных площадок и мастер-классов: веревочная туристическая полоса по станциям; выездные аттракционы; спортивные игры и турниры; исторические реконструкции от культурного центра «Светлица»; творческая мастерская «NORD CERAMIC»; студия детских праздников «ARTStudioMix»; выездная фотостудия «Razubko»; «Город мастеров».

Для гостей в День Дружбы Народов будет организован концерт с участием музыкальных и творческих коллективов «Balalikе»; «Fernandos band»; «Кирилл да Марья»; «CHEESE PEOPLE».

Бесплатный проезд гостей будет организован на комфортабельных микроавтобусах с интервалом движения каждые 30−60 минут: