В МИД прокомментировали новую резолюцию Совбеза ООН по КНДР
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Все принципиальные требования России к резолюции Совета Безопасности ООН по КНДР были учтены, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Все принципиальные требования России к резолюции Совета Безопасности ООН по КНДР были учтены, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«За короткий срок работы над резолюцией, которая соавторами задумывалась как инструмент удушения граждан КНДР, удалось снять абсолютно неприемлемые пункты. Например, требование о депортации трудовых мигрантов. Этот пункт противоречит гуманитарному измерению», — сказала она журналистам.
«Добились сохранения изъятия из санкционного режима совместного
В целом, по словам Захаровой, «все принципиальные требования России к тексту резолюции были учтены в тексте, наши красные линии соавторы не перешли».