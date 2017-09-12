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15:49 (мск), источник: РИА Новости

В МИД прокомментировали новую резолюцию Совбеза ООН по КНДР

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Все принципиальные требования России к резолюции Совета Безопасности ООН по КНДР были учтены, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: РИА Новости

«За короткий срок работы над резолюцией, которая соавторами задумывалась как инструмент удушения граждан КНДР, удалось снять абсолютно неприемлемые пункты. Например, требование о депортации трудовых мигрантов. Этот пункт противоречит гуманитарному измерению», — сказала она журналистам.

«Добились сохранения изъятия из санкционного режима совместного российско-северокорейского гражданского предприятия в Раджине. Не допустили включение в резолюцию требований о силовом перехвате и досмотре судов в открытом море, приведя эту часть документа в соответствие с международным морским правом. Привели положения о расширении списка товаров двойного назначения в соответствие с процедурами санкционного комитета. Также убрали из текста положения о нефтяном эмбарго», — добавила она.

В целом, по словам Захаровой, «все принципиальные требования России к тексту резолюции были учтены в тексте, наши красные линии соавторы не перешли».

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Во время загрузки произошла ошибка.
10:27 (мск)© Ньюстюб
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Валерий Глеков
неординарнОм
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