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16:26 (мск), источник: Tengrinews

«Закон будет плодить долгострои». Депутаты опасаются новой поправки

Депутаты выразили опасения, что новая поправка в законодательство, которая позволит правительству перераспределять средства между бюджетными программами без уточнения бюджета, «расплодит» недостроенные проекты, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

В Мажилисе при обсуждении проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования бюджетного законодательства» министр национальной экономики Тимур Сулейменов предложил исключить этапы согласования при перераспределении средств между бюджетными программами без уточнения бюджета при неосвоении средств.

«Перераспределение средств без уточнения бюджета через постановление правительства, на мой взгляд приведет к тому, что у нас увеличится количество начатых, недостроенных, незаконченных проектов. Это стопроцентно! Начали объект, не осваивают, неэффективно используют — забрали у него деньги, и все — встала стройка. На следующий год у другого — начали школу, начали строить больницу — неэффективно. С одной программы взяли, на другую перекинули, перераспределили, освоили. Стопроцентное освоение, но при этом, у нас появится большое количество недостроенных объектов. Вот развейте мое сомнение, пожалуйста», — обратилась к министру депутат Татьяна Яковлева.

Мажилисвумен предложила в качестве альтернативы усилить меры ответственности за неэффектиное использование бюджетных средств и установить наказание за то, что деньги не используются. Сулейменов ответил, что законопроект не предусматривает прямой обязанности забирать эти средства.

«На мой взгляд, возможность перераспределения, она должна быть. Ясно, что необходимо всегда рассматривать, это должен рассмотреть администратор бюджетной программы. И, если действительно видно, что средства по той или иной причине не будут освоены, и вместе с тем, нет необходимости их просто замораживать, можно предусмотреть их в следующем бюджете или при уточнении бюджета следующего года. На мой взгляд, такой механизм должен быть, но в каждом конкретном случае, нужно смотреть. Ели этого механизма вообще не будет, тогда мы будем иметь ту ситуацию, которая у нас есть сейчас», — заявил министр.

С обоснованностью критики проекта закона согласилась депутат Гульжана Карагусова.

«Депутаты, в первую очередь, говорили о том, что в бюджетном кодексе и в процессе отчета по освоению средств, нет двух главных критериев, которые мы, к сожалению, в данных законопроектах так и не увидели. Первое понятие — эффективность. Как вы будете оценивать? Каждый как хочет, так и будет оценивать? Второе — начиная с 2008 года, когда вышел бюджетный кодекс, мы до сих пор просим, чтобы был определен критерий и показатель конечного результата — на что, в общем-то, весь бюджет должен быть направлен. И вот если эти показатели не будут четко расписаны, это будет большой субъективизм, а значит и коррупционные (риски — прим. автора)», — заявила Карагусова.

Депутат отметила, что Парламент дал очень большие возможности маневрирования для правительства.

«Давайте не переходить грань возможностей для маневрирования и возможности “бесконтроля”. В рамках этого законопроекта очень прошу, давайте сделаем мозговой штурм и определим критерии эффективности и конечного результата», — обратилась к представителям министерств депутат.

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