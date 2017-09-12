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18:21 (мск), источник: НТА-Приволжье

«Нижегородская область полностью обеспечивает кадрами не только себя, но и соседние регионы», — Григорий Трубников

«Нижегородская область полностью обеспечивает кадрами не только себя, но и соседние регионы», — заявил 12 сентября заместитель министра образования и науки РФ Григорий Трубников, принимавший участие в открытии в Нижнем Новгороде третьего всероссийского форума «Наука будущего — наука молодых».

Источник: минобрнауки.рф

Как сообщает пресс-служба главы региона со ссылкой на заместителя министра образования и науки РФ Григория Трубникова, решение о выборе места для проведения форума было связано с тем, что Нижний Новгород является «уникальным примером развития прикладной науки в крупных регионах страны».

«Говоря в целом о подготовке кадров, в регионе очень позитивная статистика по отношению к среднему уровню по стране. Впечатляет, что Нижегородская область полностью обеспечивает высококвалифицированными кадрами не только свой технологический сектор, но и соседние регионы. Это очень хороший пример, которому надо поучиться другим регионам», — заявил Григорий Трубников.

Как сообщил Валерий Шанцев, почти каждый десятый участник форума — нижегородец.

«В Нижнем Новгороде работали звезда мировой химии Григорий Разуваев, выдающий конструктор Ростислав Алексеев. Теперь у каждого из них целая плеяда последователей. Уверен, что и у современного поколения нижегородских ученых, участников форума будут свои ученики, целые школы», — сказал губернатор.

Он также отметил, что происходит коммерциализация многих изобретений — для этого в регионе созданы и успешно действуют бизнес-инкубаторы, причем большинство резидентов являются представителями нижегородских научных школ.

«Сейчас мы перешли с участием университетов и наших предприятий к подготовке рабочих кадров нового поколения — это тоже очень серьезная задача. 12,5 тысяч человек мы готовим каждый год, удовлетворяя запросы наших предприятий», — заявил губернатор.

По словам ректора ННГУ Евгения Чупрунова, в рамках форума ННГУ имени Н. И. Лобачевского проведет для участников экскурсию в биомедицинский кластер университета, институт физики.

«Мы организуем общение молодых исследователей в рамках различных секций, чтобы каждый из них имел возможность найти друзей и коллег из других регионов — в науке это значит очень много», — отметил ректор.

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